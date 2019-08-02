Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»

Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении стоимости перевалки Варандейского терминала (принадлежит «Лукойлу»), сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Заседание суда проходило в закрытом слушании в связи с коммерческой тайной.

ФАС намерена оспорить это решение суда, сообщил агентству представитель ведомства в суде.

«Ведомости» ожидают комментариев «Роснефти».

В декабре 2018 г. ФАС возбудила административное дело против «Лукойла» из-за жалоб на цену перевалки на терминале «Варандей». «Роснефть» жаловалась ведомству, что цены на перевалку экономически не обоснованы, а сам «Лукойл» пользуется доминирующим положением. Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%.

В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.

«Клиенту всегда что-то не нравится», – комментировал возбуждение дело ФАС совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Они [ФАС] давно ведут расследование, бога ради. У нас есть терминал, есть клиент. Клиенту всегда что-то не нравится, он вправе обжаловать», – говорил он.

«Лукойл» предлагал «Роснефти» несколько вариантов урегулирования ситуации. «Мы предлагали отдавать им нефть на узле учета «Уса» «Транснефти», замещать нашу нефть нефтью «Требса и Титова»... привязать формулу цены перевалки к объему производства [на «Требса и Титова»], как это делается во всем мире, но их это тоже не устроило», – отмечал Алекперов. Компания, по его словам, предоставила ФАС документы, «обосновывающие цену» перевалки в «Варандее».