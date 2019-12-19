Миноритарии «Распадской» пожаловались в Центральный банк

«Распадская» – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России. Его дивидендная политика предполагает выплаты акционерам не менее $50 млн, если долговая нагрузка не превышает 2 EBITDA. В августе этого года компания впервые с 2011 г. объявила о выплате дивидендов в размере 1,8 млрд руб. за первое полугодие 2019 г. (12,5% чистой прибыли). Дивидендная доходность составила 4% в долларах, подчеркивает представитель «Распадской». «Распадская» придерживается высоких стандартов корпоративного управления и действует в рамках законодательства, заявил он. В 2012–2015 гг. компания была убыточной. Она наращивала производство, сокращала долг и модернизировала активы, продолжает он: «В последние годы этому способствовал рост цен на уголь, но до этого отрасль была существенно недоинвестирована, и «Распадская» не исключение».