Миноритарии «Распадской» пожаловались в Центральный банк
Миноритарии «Распадской» (85,6% принадлежит Evraz Романа Абрамовича и партнеров) подали жалобу в ЦБ России в четверг, 19 декабря, сообщил «Ведомостям» представитель миноритарных акционеров компании, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, факт ее регистрации подтвердили в ЦБ.
Жалобу подали Леонид Деспотули (возглавлял департамент инвестиционных услуг и андеррайтинга Связь-банка, сейчас – частный инвестор) и Сергей Попов (управляющий директор инвесткомпании NZT Rusfond). Всего было собрано 185 подписей, это примерно 2% компании, сказали они.
Миноритарии жалуются, что «Распадская» не обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам. По их мнению, контролирующий акционер получает денежные средства за счет общества любыми способами, кроме дивидендов. Например, угольная компания выводит деньги посредством внутригрупповых займов с использованием своих дочерних обществ и дочерних обществ Evraz, рассказано в письме: на 30 июня 2019 г. общая сумма таких займов составила более 21 млрд руб. Эти сделки осуществляются, к примеру, через подконтрольное «Распадской» ООО «РУК» (занимается оптовой торговлей твердым топливом).
«Распадская» не обеспечивает положительную динамику дивидендных выплат, хотя чистая прибыть компании растет с 2016 г., указано в письме. Это разрушает акционерную стоимость и приводит к недооцененности акций компании, заключают миноритарии. Попов подчеркнул, что их жалоба не спекуляция с целью получения дивидендов: они заинтересованы в качественном развитии российского фондового рынка. Попову принадлежит около 0,5% компании, по его словам, он владеет пакетом уже несколько лет и заинтересован в его сохранении. Деспотули принадлежит 60 000 акций. По его мнению, ситуация снижает не только стоимость акций «Распадской», но и капитализацию всего российского рынка, как негативный прецедент.
Если доводы жалобы будут признаны обоснованными, то акционерное общество или его руководитель может быть привлечен Банком России к административной ответственности, говорит руководитель направления «коммерческие споры» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Воспрепятствование осуществлению акционерами прав, удостоверенных акциями, предусматривает административные штрафы до 700 000 руб. для юридических лиц, до 30 000 руб. для должностных лиц, перечисляет юрист. «Жалобы миноритарных акционеров не часто приводят к привлечению к административной ответственности. Известны случаи, когда жалобы являются способом давления на компанию», – поясняет Малинин.
«Распадская» – один из крупнейших производителей коксующегося угля в России. Его дивидендная политика предполагает выплаты акционерам не менее $50 млн, если долговая нагрузка не превышает 2 EBITDA. В августе этого года компания впервые с 2011 г. объявила о выплате дивидендов в размере 1,8 млрд руб. за первое полугодие 2019 г. (12,5% чистой прибыли). Дивидендная доходность составила 4% в долларах, подчеркивает представитель «Распадской». «Распадская» придерживается высоких стандартов корпоративного управления и действует в рамках законодательства, заявил он. В 2012–2015 гг. компания была убыточной. Она наращивала производство, сокращала долг и модернизировала активы, продолжает он: «В последние годы этому способствовал рост цен на уголь, но до этого отрасль была существенно недоинвестирована, и «Распадская» не исключение».
С 2015 г. коксующийся уголь подорожал на 80% до $185/т (условия FOB Австралия). Но в этом году он начал дешеветь вслед за ценами на энергетический уголь, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.
С начала года цены на производимые «Распадской» марки угля снижаются, что приводит к убыточности некоторых направлений и необходимости сокращения производства, подчеркивает представитель «Распадской»: «Компания сокращает добычу с августа. А дивидендная политика предполагает сохранение запаса ликвидности, необходимого для дальнейшей модернизации активов. Ряд угольных предприятий Кузбасса уже заявил о намерениях сокращать производство и персонал в 2020 г. Налицо признаки кризиса в отрасли», – заключил он. Представитель Evraz от комментариев отказался.