Авиакомпаниям может не хватить самолетов в новогодние праздники

Сотрудник другой авиакомпании рассказал, что эта проблема коснулась «Победы», «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний». Представитель «Победы» сказал, что компания поддерживает перевод бермудских самолетов в российский реестр, но для этого нужно ратифицировать Кейптаунскую конвенцию без приоритета российской юрисдикции в спорах между владельцами самолетов и авиакомпаниями, «чтобы у владельца воздушного судна была возможность быстро вернуть лайнер из российского реестра. Например, при неуплате лизинговых платежей». Также нужно подготовить специалистов международного уровня, которые будут осуществлять контроль за соблюдением норм летной годности судов, и принять нормативные акты для защиты собственников двигателей, чтобы можно было выделять эту часть из состава лайнера (у самолетов и двигателей очень часто разные владельцы, а по российскому законодательству двигатели – неотъемлемая часть самолета), говорит представитель «Победы».