Производство сыров с заменителями жира упало впервые за 9 лет
В России в 2019 г. упало производство сырных продуктов: оно составило 179 000 т, это на 13% меньше, чем годом раньше, – таковы предварительные данные Союзмолока и аналитического центра Milknews. Сырных продуктов выпущено меньше впервые с 2010 г., следует из данных Росстата.
Сырные продукты – недорогая альтернатива сыру, при их производстве допускается использование растительных жиров, преимущественно пальмового масла; настоящий сыр делается только из молока. Производство сырных продуктов стало особенно активно расти после введения продуктового эмбарго в августе 2014 г. и затем после девальвации рубля осенью того же года. К 2018 г. сырных продуктов было выпущено более чем в 2 раза больше, чем в 2013 г.
Союзмолоко связывает сокращение производства с государственным регулированием. С января из-за изменения технического регламента изменилось и наименование: раньше это были сырные или, например, сметанные продукты, а теперь это «молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, творога, сметаны» (до 50% замены растительным жиром) и т. д., напоминает гендиректор Союзмолока Артем Белов.
Новые формулировки более четко информируют о растительных жирах в составе и потребители чаще делают выбор в пользу натуральных продуктов, объясняет Белов. С названием «сырный продукт» потребителю было неочевидно, что это не сыр, согласен гендиректор компании «Карат» (выпускает плавленые сыры) Евгений Гребнев. А стоят такие продукты дешевле за счет себестоимости – она ниже примерно в 2 раза, объясняет Гребнев их былую популярность.
На ситуацию повлияло и внедрение системы «Меркурий» (она вводилась в два этапа – с 1 июля и с 1 ноября), которая отслеживает продукцию от фермы до прилавка. В результате возможностей продать через розницу фальсификат (продукт с заменителями под видом натурального) стало меньше, уверен Белов.
Похожая ситуация и со спредами (заменители сливочного масла) – их производство сократилось на 3%. Эффект наиболее выражен именно в сырах и масле, на них требуется больше всего молока, себестоимость высока, поэтому больше стимула использовать дешевые заменители.
По данным Россельхознадзора, доля фальсификата в молочной продукции сократилась на 4,5 п. п. и составляет теперь 17,5%, говорит советник руководителя службы Юлия Мелано. Она также связывает это сокращение с внедрением «Меркурия». Доля нелегально использованных растительных жиров в молочной продукции в январе – сентябре 2019 г. рекордно низкая c 2012 г. – всего 1,8%, согласно расчетам Союзмолока.
С 1 июля действуют и новые правила выкладки продуктов с содержанием растительных жиров – магазины должны размещать их отдельно от натуральных, напоминает представитель Ассоциации компаний розничной торговли (в нее входят крупнейшие розничные сети) Илья Власенко. Крупнейший в Восточной Сибири ритейлер «Командор» стал чаще списывать такие продукты, говорит его представитель. Он замещает на молочную продукцию товары с заменителями: их доля сократилась с 5–10% в 2018 г. до 2% в 2019 г. Он не исключает полный отказ от продуктов с заменителями.
Произошло обеление рынка, выиграли производители традиционных сыров, отмечает Белов. Их производство выросло на 11% и достигло 518 000 т, а годом раньше прибавка составила только 1%. Например, «Молвест» (бренд «Вкуснотеево») увеличил производство в 2019 г. на 20% до 10 500 т, говорит гендиректор компании Анатолий Лосев. Он уверен, что спрос на сыры вырос из-за уменьшения производства сырных продуктов.
Производство сыра «Ламбер» у PepsiCo выросло из-за расширения мощностей и промоактивности. Группа «Фудлэнд» (выпускает как сыры, так и сырные продукты) увеличила производство не менее чем на 25%, но в основном за счет натуральных сыров, рассказывает ее директор по развитию Андрей Дахнович. Ключевые ритейлеры стали щепетильнее выбирать поставщиков, исключив возможность попадания сырных продуктов на свои полки под видом сыра, объясняет он.
Вырос и спрос на сырое молоко, а цены на него вернулись к показателям 2017 г. – 29 руб. за 1 кг (без НДС) после падения в 2018 г., говорит владелец «Эконивы» (крупнейший производитель сырого молока) Штефан Дюрр. Цена сыра тоже выросла: сычужный твердый и мягкий сыры в ноябре подорожали на 10% в сравнении с ноябрем 2018 г. и стоят 546,7 руб. за 1 кг; плавленый – на 20% и стоит 410 руб. за 1 кг, по данным Росстата.
Но производство сыров растет медленнее, чем падает производство сырных продуктов: все-таки сыры – более дорогой продукт, а платежеспособный спрос в России не растет, замечает Белов. По его мнению, в ближайшие годы переход с продуктов с заменителями на продукты без заменителей продолжится. В итоге спрос на сырое молоко продолжит расти, как и его производство, считает Белов. Пока Россия обеспечивает себя молочной продукцией на 80%, а остальное – импорт, преимущественно из Белоруссии, по данным Союзмолока.