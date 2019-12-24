Производство сыров с заменителями жира упало впервые за 9 лет

С 1 июля действуют и новые правила выкладки продуктов с содержанием растительных жиров – магазины должны размещать их отдельно от натуральных, напоминает представитель Ассоциации компаний розничной торговли (в нее входят крупнейшие розничные сети) Илья Власенко. Крупнейший в Восточной Сибири ритейлер «Командор» стал чаще списывать такие продукты, говорит его представитель. Он замещает на молочную продукцию товары с заменителями: их доля сократилась с 5–10% в 2018 г. до 2% в 2019 г. Он не исключает полный отказ от продуктов с заменителями.