Крушение двух Boeing 737 Max привело крупнейшего авиапроизводителя к кризису

Корпорация Boeing уже в марте начала разработку и сертификацию обновленного программного обеспечения и рассчитывала, что все Mах вернутся к полетам к лету. По мере того как американский регулятор (FAA) выдвигал все новые требования к повторной сертификации Mах, вскрывались новые нарушения при первичной сертификации (например, FAA некоторые сертификационные работы доверил самому Boeing), а срок возврата модели сдвигался: сначала на осень, потом на декабрь, теперь на весну 2020 г.