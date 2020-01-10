Один из крупнейших производителей лифтов в мире выставлен на продажу
Главный актив Thyssenkrupp может обойтись покупателям в $20 млрд
Немецкий конгломерат Thyssenkrupp намерен в I квартале определить судьбу своего самого ценного актива – бизнеса по производству лифтов. Испытывающая проблемы компания думает продать это подразделение или провести первичное размещение его акций (IPO). Ряд крупных инвесторов уже положили глаз на этот актив.
Среди потенциальных покупателей – одни из ведущих фондов прямых инвестиций Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners, 3G Capital. Размер возможной сделки может достичь $20 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией лиц. При такой цене сделка может оказаться крупнейшей в Европе с участием фондов прямых инвестиций. Но на покупку конкурента претендует и финская Kone.
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