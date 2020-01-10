Один из крупнейших производителей лифтов в мире выставлен на продажу

Среди потенциальных покупателей – одни из ведущих фондов прямых инвестиций Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners, 3G Capital. Размер возможной сделки может достичь $20 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией лиц. При такой цене сделка может оказаться крупнейшей в Европе с участием фондов прямых инвестиций. Но на покупку конкурента претендует и финская Kone.