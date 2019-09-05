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ThyssenKrupp исключат из немецкого фондового индекса Dax

Промышленный конгломерат ThyssenKrupp в этом месяце будет исключен из немецкого индекса Dax, сообщает Financial Times. За последний год акции компании подешевели почти вдвое из-за неудовлетворительных финансовых результатов. Поэтому с 23 сентября ThyssenKrupp будет включен в индекс Mdax для менее крупных компаний. Его место в Dax займет мюнхенская компания MTU Aero Engines, выпускающая комплектующие для самолетов.

В индекс Dax входят 30 крупнейших компаний Германии, чьи акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. Компания Thyssen входила в него с момента его создания в 1988 г. После ее слияния с Krupp в 1999 г. в индекс была включена объединенная компания.

Гендиректор ThyssenKrupp Гвидо Керкхофф «разочарован» исключением компании из индекса. Однако, учитывая ее нынешние финансовые результаты, он считает это событие «логичным». Теперь нужно сосредоточиться на будущем и вернуть доверие инвесторов, сказал Керкхофф.

В этом году ThyssenKrupp хотела осуществить слияние с индийской металлургической компанией Tata Steel и затем разделиться на две части. Но Еврокомиссия в июне заблокировала эту сделку из антимонопольных соображений. Сейчас ThyssenKrupp думает о продаже или выводе на биржу подразделения по производству лифтов, чтобы упростить структуру своего бизнеса.

Последней компанией, исключенной из индекса Dax, был Commerzbank. Это произошло в сентябре 2018 г.