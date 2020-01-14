Продажи автомобилей в России продолжат падать в 2020 году
В 2020 г. падение российского авторынка продолжится, прогноз продаж – около 1,72 млн автомобилей, что на 2,1% меньше, чем в 2019 г. Об этом заявил на ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) руководитель комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер.
В 2019 г. российский авторынок сократился на 2,3%, по данным АЕБ. Прошлый год оказался труднее, чем думалось в его начале, вспоминает Шрайбер: после повышения НДС с 2019 г. спад был ожидаем, но надежды на восстановление во втором полугодии не оправдались.
2020 год тоже будет непростым, прогнозирует Шрайбер: «Участники рынка достигли потолка спроса, без стимулирования рост невозможен». По мнению Шрайбера, бизнесу нужен открытый диалог с правительством, а пока нет четкой информации о подходе к развитию отрасли со стороны государства.
У российских дилеров оптимизма еще меньше. Падение авторынка за 2020 г. может достигнуть 10%, опасается председатель правления группы «Авилон» Андрей Павлович. Рынок вполне может опуститься на 8–10%, согласен с ним директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. По словам Павловича, в такой ситуации отрасль не спасет от падения даже господдержка – такая, как программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов считает, что в 2020 г. российский автомобильный рынок останется на уровне прошлого года или даже вырастет до 5%. Это, по его мнению, может произойти благодаря росту экономики, мерам господдержки, а также эффекту низкой базы 2019 г.
Спрос падает из-за снижения доходов населения, рассуждает Мирошников. В 2019 г. рынок снижался даже во время действия госпрограмм, напоминает он: на автомобили ценой до 1 млн руб., где действуют госпрограммы, отложенный спрос исчерпан. А на машины за 1–2 млн руб., продолжает Мирошников, пока есть значительный отложенный спрос, но он не может реализоваться из-за отсутствия господдержки.
По мнению Павловича, на спрос негативно влияет и подорожание автомобилей с 1 января частично из-за роста утильсбора, частично из-за сезонного подорожания. О повышении цен в конце 2019 г. объявляли Volvo (+1,1% в среднем по модельному ряду) и BMW (2% на новые). Mazda также повышала цены в России в декабре, отметил Шрайбер (он также является гендиректором Mazda Motors Rus). Цены на Suzuki повышаются в январе, добавил гендиректор «Сузуки мотор рус» Юта Такахаши.
Все это будет на руку отечественному «АвтоВАЗу», говорит Беспалов. Увеличение утилизационного сбора на автомобили с января 2020 г. на «Автоваз» практически не повлияет, отмечает он: сбор платят все, но местные автопроизводители в отличие от импортеров получают сопоставимые с этими расходами субсидии из федерального бюджета, это позволит им быть гибче в ценовой политике.
Некоторые дилеры могут закрыть салоны из-за убыточности, если в отрасли не прекратятся бесконтрольные распродажи, не только критически сокращающие маржинальность бизнеса, но и снижающие престиж автомобильных брендов, предупреждает Павлович.