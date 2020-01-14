Продажи автомобилей в России продолжат падать в 2020 году

Все это будет на руку отечественному «АвтоВАЗу», говорит Беспалов. Увеличение утилизационного сбора на автомобили с января 2020 г. на «Автоваз» практически не повлияет, отмечает он: сбор платят все, но местные автопроизводители в отличие от импортеров получают сопоставимые с этими расходами субсидии из федерального бюджета, это позволит им быть гибче в ценовой политике.