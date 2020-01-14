Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении
В 2020 г. доля отечественных лекарств на российском рынке предполагалась 50%-ной – такой показатель был зафиксирован в государственной программе 2014 г. под названием «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности», подготовленной в Минпромторге. Исполнение этого плана позволило бы почти со стопроцентной уверенностью говорить, что российский рынок лекарств сформирован, несильно зависит от импорта и отечественные препараты, которые на нем обращаются, сопоставимы с импортными по профилю безопасности и эффективности, объяснял в 2014 г. представитель компании Biocad.
Но теперь Минпромторг хотел бы снизить целевой показатель с 50 до 32,9% в денежном выражении. Предлагает министерство снизить и план на 2024 г. – с 53 до 36,4%, и планы, касающиеся доли отечественных медицинских изделий на рынке: в 2020 г. с 40 до 25%, а в 2024 г. с 45 до 30%. Предложения опубликованы на портале regulation.gov.ru.