Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении

В 2020 г. доля отечественных лекарств на российском рынке предполагалась 50%-ной – такой показатель был зафиксирован в государственной программе 2014 г. под названием «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности», подготовленной в Минпромторге. Исполнение этого плана позволило бы почти со стопроцентной уверенностью говорить, что российский рынок лекарств сформирован, несильно зависит от импорта и отечественные препараты, которые на нем обращаются, сопоставимы с импортными по профилю безопасности и эффективности, объяснял в 2014 г. представитель компании Biocad.