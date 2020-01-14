В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат. В среднем по России 9 января литр бензина марки Аи-92 стоил 42,34 руб., Аи-95 – 45,79 руб., Аи-98 – 51,86 руб., дизель – 48,01 руб.
В 2019 г. правительство регулировало цены на бензин внутри страны через соглашения с нефтяниками. Эти документы не предусматривали роста стоимости топлива сверх установленных границ. И хотя 1 июля их действие закончилось, за год цены на бензин выросли только на 2%, не превысив уровень инфляции. Таким образом, январское повышение не нарушает общей динамики цен за прошлый год, считает консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов. В среднем в 2019 г. цены росли менее чем на 0,1% за неделю, говорит он: «В течение года цены на бензин имели разнонаправленную динамику. Ускоренный рост темпами выше инфляции в отдельные периоды компенсировался снижением котировок в другие периоды».