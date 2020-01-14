В России в начале года растут цены на бензин и дизель

В 2019 г. правительство регулировало цены на бензин внутри страны через соглашения с нефтяниками. Эти документы не предусматривали роста стоимости топлива сверх установленных границ. И хотя 1 июля их действие закончилось, за год цены на бензин выросли только на 2%, не превысив уровень инфляции. Таким образом, январское повышение не нарушает общей динамики цен за прошлый год, считает консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов. В среднем в 2019 г. цены росли менее чем на 0,1% за неделю, говорит он: «В течение года цены на бензин имели разнонаправленную динамику. Ускоренный рост темпами выше инфляции в отдельные периоды компенсировался снижением котировок в другие периоды».