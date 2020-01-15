«Фосагро» разместила облигации на $500 млн

В среду, 15 января, «Фосагро» (основные бенефициары – семья Андрея Гурьева-старшего и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко) разместила еврооблигации на сумму $500 млн со сроком погашения до 23 января 2025 г., сообщил «Ведомостям» инвестбанкир и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон размещения. Спрос на еврооблигации достигал $2 млрд, финальный ориентир доходности составил 3,05–3,1%. Последний раз компания выходила на рынок облигаций два года назад, тогда она разместила еврооблигации на $500 млн. Представитель «Фосагро» от комментариев отказался.