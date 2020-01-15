«Фосагро» разместила облигации на $500 млн
В среду, 15 января, «Фосагро» (основные бенефициары – семья Андрея Гурьева-старшего и ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко) разместила еврооблигации на сумму $500 млн со сроком погашения до 23 января 2025 г., сообщил «Ведомостям» инвестбанкир и подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон размещения. Спрос на еврооблигации достигал $2 млрд, финальный ориентир доходности составил 3,05–3,1%. Последний раз компания выходила на рынок облигаций два года назад, тогда она разместила еврооблигации на $500 млн. Представитель «Фосагро» от комментариев отказался.
«Фосагро» – крупнейший в России и четвертый в мире производитель фосфорных удобрений, капитализация на Лондонской бирже – $5 млрд. «Успех размещения связан как с высоким кредитным качеством компании, так и с оптимально выбранным временем размещения – начало года с минимальным конкурирующим предложением и высокой ликвидностью», – заметил инвестбанкир. По словам одного из собеседников «Ведомостей», ставка рекорда низкая для долларовых облигаций российских заемщиков.