Бизнес

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок пассажиров на Дальнем Востоке

Отечественных самолетов, которыми она должна быть укомплектована, в России пока нет
Александр Воробьев
Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на самолетах российского производства перевозила бы пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в труднодоступных районах. /Максим Стулов / Ведомости

Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на самолетах российского производства перевозила бы пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в труднодоступных районах. Поручение дано по итогам совещания президента с членами правительства 11 декабря и опубликовано 15 января.

Правительству же надо определить и потребность в самолетах различной вместимости.

Идею создания региональной дальневосточной авиакомпании продвигает помощник президента по транспорту, бывший министр транспорта Игорь Левитин, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и топ-менеджер одной из компаний в авиатранспортной отрасли. По идее Левитина, она будет возить пассажиров с использованием бюджетных субсидий, говорят собеседники. Именно стараниями Левитина появилось это поручение, идею также горячо поддерживает госкорпорация «Ростех», утверждают они.

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