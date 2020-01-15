Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок пассажиров на Дальнем Востоке
Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на самолетах российского производства перевозила бы пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в труднодоступных районах. Поручение дано по итогам совещания президента с членами правительства 11 декабря и опубликовано 15 января.
Правительству же надо определить и потребность в самолетах различной вместимости.
Идею создания региональной дальневосточной авиакомпании продвигает помощник президента по транспорту, бывший министр транспорта Игорь Левитин, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и топ-менеджер одной из компаний в авиатранспортной отрасли. По идее Левитина, она будет возить пассажиров с использованием бюджетных субсидий, говорят собеседники. Именно стараниями Левитина появилось это поручение, идею также горячо поддерживает госкорпорация «Ростех», утверждают они.