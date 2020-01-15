Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок пассажиров на Дальнем Востоке

Идею создания региональной дальневосточной авиакомпании продвигает помощник президента по транспорту, бывший министр транспорта Игорь Левитин, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и топ-менеджер одной из компаний в авиатранспортной отрасли. По идее Левитина, она будет возить пассажиров с использованием бюджетных субсидий, говорят собеседники. Именно стараниями Левитина появилось это поручение, идею также горячо поддерживает госкорпорация «Ростех», утверждают они.