Россия может сократить экспорт нефти в 2020 году
«Транснефть» ожидает увеличения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов в 2020 г. на 0,8% до 488,5 млн т, сообщила компания. Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут вырасти на 5,3% до 259 млн т, но снизится экспорт – на 3,8% до 229,5 млн т. Прогнозы монополия делает, исходя из заявок грузоотправителей. Она транспортирует 87% добываемой в России нефти. В этом году добыча может составить от 555 млн до 565 млн т нефти против 560 млн т годом ранее (данные Минэнерго).
В прошлом году заводы, наоборот, сократили прием нефти по системе «Транснефти» на 1,3%, а экспорт вырос на 3,4%, следует из сообщения компании. При этом в 2019 г. на 11% увеличился экспорт сырья через морские порты (+11% до 138 млн т к 2018 г.), а по трубопроводу «Дружба» – сократился на 13,5% до 42,3 млн т. Это связано с тем, что весной в трубу попала нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, временно экспорт по «Дружбе» был остановлен. В 2020 г., как ожидает «Транснефть», транспортировка по «Дружбе» снова достигнет 50 млн т, но сократятся поставки через порты.