Россия может сократить экспорт нефти в 2020 году

В прошлом году заводы, наоборот, сократили прием нефти по системе «Транснефти» на 1,3%, а экспорт вырос на 3,4%, следует из сообщения компании. При этом в 2019 г. на 11% увеличился экспорт сырья через морские порты (+11% до 138 млн т к 2018 г.), а по трубопроводу «Дружба» – сократился на 13,5% до 42,3 млн т. Это связано с тем, что весной в трубу попала нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, временно экспорт по «Дружбе» был остановлен. В 2020 г., как ожидает «Транснефть», транспортировка по «Дружбе» снова достигнет 50 млн т, но сократятся поставки через порты.