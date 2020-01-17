«Мечел» может расстаться с крупнейшим добывающим активом
В понедельник, 20 января, заканчивается срок оферты, согласно которой «Мечел» Игоря Зюзина имеет право приоритетного выкупа 34% Эльгинского проекта в Якутии (одного из крупнейших в России по добыче коксующегося угля с запасами 2,2 млрд тонн) у Газпромбанка. Стоимость этой доли – 32,2 млрд руб.
Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела». Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры к нему «Мечел» занимается уже более 10 лет. Компания потратила на это свыше $2 млрд.
В июне 2016 г. она продала 49% проекта Газпромбанку за 34,4 млрд руб. По условиям сделки, через три года Газпромбанк имел право продать «Мечелу» эти доли обратно за 46,5 млрд руб., а если он откажется от сделки – найти другого покупателя. В августе 2019 г. Газпромбанк объявил, что нашел покупателя на свою долю в проекте – «А-проперти» основателей Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева.
Они «планомерно формируют промышленный кластер в Якутии, который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию («А-проперти» купила долг), угольный проект Огоджа («А-проперти» – миноритарный акционер) и порт «Вера» во Владивостоке, объяснял тогда представитель «А-проперти». Приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии». «А-проперти» намерена активно включиться в дальнейшее развитие Эльгинского месторождения, говорил он.
«Мечел» в конце сентября все же принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном проекте, но не всей, а 34% из 49%. Срок оферты истекает 20 января, в понедельник. Банк не собирается продлевать срок оферты о приорттетном выкупе доли, знает человек, близкий к Газпромбанку. Другой собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом подготовки сделки, сомневается, что «Мечелу» удастся собрать необходимую для выкупа сумму до понедельника.
Представители Газпромбанка и «Мечела» от комментариев отказались.
По итогам I полугодия 2019 г. чистый долг «Мечела» составлял 411 млрд руб., долговая нагрузка — 6,4 EBITDA. С учетом высокой долговой нагрузки привлечение средств для выкупа пакета Газпромбанка также маловероятно, считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.
«Мечел» не только не воспользуется преимущественным правом на выкуп доли Газпромбанка, но и готов продать свой пакет в проекте (51%), собщил в пятницу, 17 января, РБК со ссылкой на источники. Подтвердить это «Ведомостям» не удалось, но эксперты считают такой сценарий логичным.
За 51% Эльгинского проекта можно получить порядка 60 млрд руб., полагает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. На фоне долга в 411 млрд руб., это не сильно снизит долговую нагрузку компании, уверена она, при этом компания лишится добывающего актива. А 32,5% выручки компании (153,3 млрд руб. по итогам I полугодия 2019 г.) приходится именно на добывающий дивизион. «С другой стороны, у компании все равно нет денег, чтобы этот актив развивать», — заключает Ализаровская.
«Мечел» мог бы договориться с зарубежными инвесторами, что позволило бы ему сохранить контроль над компанией. Но, как показывает практика, российские горнодобывающие компании редко способны найти устраивающие всех условия с зарубежными, особенно, азиатскими, инвесторами, рассуждает старший директор АКРА Максим Худалов. Продажа Эльги, безусловно, снизит долговую нагрузку компании, что улучшит ее финансовую устойчивость и управляемость, но ненадолго, полагает он: «Сам по себе Эльгинский проект оказался очень сложным как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения качества продукции. Сейчас его реализация — не самая удачная. Но это не должно отпугивать инвесторов и при должном финансировании проект может стать одним из крупнейших в Якутии». Чтобы «Эльга» стала эффективной, в проект, по его посчетам, надо вложить 80 млрд руб.
«Эльгинский проект один из крупнейших в мире в секторе коксующегося угля в статусе brownfield, – говорит Красноженов. – Открытая добыча, премиальные марки угля и тносительная близость к портам на Дальнем Востоке делает оект конкурентоспособным с точки зрения себестоимости. ко для выхода на проектную мощность (25–30 млн тонн угольного концентрата) проект требует существенных дополнительных инвестиций в достройку ж/д ветки, энергетической инфраструктуры и обогатительной фабрики».
С учетом высокой долговой нагрузки у «Мечела» сейчас нет средств на дополнительный инвестиции в Эльгу, продолжает Красноженов. Если «Мечел» продает контроль за Эльгой за $2 млрд, и направляет все средства на выплату долга, то ситуация с долговой нагрузкой «выглядит уже менее критично». Спекуляции о продаже Эльги уже отражены в текущей оценке компании после пост-новогоднего ралли, на наш взгляд. В начале января акции «Мечела» на Московской бирже без видимых причин стали расти и за несколько дней прибавили почти 30%, на Нью-Йоркской бирже – акции компании с начала января подорожали почти на 55%.
При нынешних ценах на твердый коксующийся уголь продажа Эльги за $2 млрд представляется Красноженову «оптимистичным сценарием». В то же время он отмечает, что мировом рынке сохранятся системный дефицит твердых марок коксующегося угля при растущем рост спросе на сталь, прежде всего, за счет крупных инфраструктурных проектов в Азии.