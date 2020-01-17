«Мечел» может расстаться с крупнейшим добывающим активом

«Мечел» мог бы договориться с зарубежными инвесторами, что позволило бы ему сохранить контроль над компанией. Но, как показывает практика, российские горнодобывающие компании редко способны найти устраивающие всех условия с зарубежными, особенно, азиатскими, инвесторами, рассуждает старший директор АКРА Максим Худалов. Продажа Эльги, безусловно, снизит долговую нагрузку компании, что улучшит ее финансовую устойчивость и управляемость, но ненадолго, полагает он: «Сам по себе Эльгинский проект оказался очень сложным как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения качества продукции. Сейчас его реализация — не самая удачная. Но это не должно отпугивать инвесторов и при должном финансировании проект может стать одним из крупнейших в Якутии». Чтобы «Эльга» стала эффективной, в проект, по его посчетам, надо вложить 80 млрд руб.