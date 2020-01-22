Проект «Новатэка» получит новые налоговые льготы

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) удовлетворил просьбу предправления «Новатэка» Леонида Михельсона об обнулении пошлин и налогов для газовозов, зафрахтованных компанией. Письмо с просьбой освободить работающие с проектом «Ямал СПГ» суда от таких сборов Михельсон отправлял в июне прошлого года Дмитрию Медведеву, который тогда занимал пост премьер-министра, писал «Коммерсантъ». Решение обнулить пошлины было принято на заседании Совета ЕЭК 19 декабря, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника, знакомых с ходом обсуждения запроса, и подтвердил представитель совета. «Россией предложено разрешить временный ввоз указанных судов без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов для перевозок природного газа и газового конденсата в акватории Северного морского пути», – сообщил представитель Совета ЕЭК. Обновленный режим временного ввоза для таких судов будет действовать до 30 декабря 2043 г. Предельный срок непрерывного нахождения на таможенной территории Таможенного союза без уплаты пошлин и налогов увеличен с одного года до трех лет, сообщили в Совете ЕЭК. Проект решения уже подписан Россией, Казахстаном и Киргизией, подтвердил представитель Минэкономразвития: «Ожидается подписание Белоруссией и Арменией».