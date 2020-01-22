«Победа» сократила закупки российского керосина
Лоукостер не устраивает дороговизна топлива в отечественных аэропортах
«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России. Если ранее доля зарубежного топлива у «Победы» составляла всего 3%, то в январе она подскочила до 11%, рассказали два близких к группе «Аэрофлота» человека.
Представитель «Победы» подтвердил, что лоукостер увеличил закупки топлива за рубежом. Детали он обсуждать не стал. В маршрутной сети «Победы» сейчас 64 российских направления и 25 международных. Базовый аэропорт компании – «Внуково».
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