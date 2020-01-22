«Победа» сократила закупки российского керосина

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России. Если ранее доля зарубежного топлива у «Победы» составляла всего 3%, то в январе она подскочила до 11%, рассказали два близких к группе «Аэрофлота» человека.