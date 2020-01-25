Xerox пытается враждебно поглотить HP
Производитель офисной техники Xerox в четверг, 23 января, объявил о планах номинировать 11 человек в совет директоров HP. Так Xerox хочет оказать давление на своего гораздо более крупного конкурента, чтобы он принял ее предложение о поглощении.
Xerox сделала предложение о покупке HP за более чем $30 млрд в ноябре 2019 г. Однако HP, рыночная капитализация которой перед этим составляла $27,4 млрд, отклонила его, посчитав слишком низким и выразив сомнения в выгоде слияния.
В пятницу акции HP подешевели на 0,54% до $21, 98, в то время как Xerox в ноябре предлагала по $22 за акцию. Котировки акций Xerox опустились на 1,96%. Теперь рыночная капитализация HP равна около $32 млрд, а Xerox – примерно $7,8 млрд.
Xerox получила право номинировать членов в совет директоров HP после того, как в последние недели приобрела небольшую долю в ней, пишут The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Голосование состоится на ежегодном собрании акционеров HP, дата которого еще не объявлена. Если все кандидаты Xerox будут одобрены, это позволит ей сменить почти весь совет директоров HP. Среди кандидатов бывшие и нынешние топ-менеджеры таких компаний и банков, как Verizon, Hilton, Novartis и UBS.
Обычно такую агрессивную тактику при слияниях и поглощениях используют инвесторы-активисты, а не компании, отмечает WSJ. C 2013 г. было предпринято лишь пять подобных попыток, по данным Proxy Insight. Самый недавний и яркий пример: производитель чипов Broadcom номинировал своих кандидатов в совет директоров конкурента Qualcomm в 2018 г. после того, как тот отклонил его предложение на $117 млрд. Но за несколько дней до голосования акционеров Qualcomm президент США Дональд Трамп заблокировал предложение Broadcom в интересах национальной безопасности.
Впрочем, компанию Xerox поддерживает инвестор-активист Карл Айкан. Ему принадлежит около 11% акций Xerox и 4% акций HP. В ноябре Айкан говорил, что целесообразность слияния не вызывает вопросов. По оценкам Xerox, объединенная компания могла бы сэкономить более $2 млрд в год благодаря сокращению расходов и укрепить позиции на рынке принтеров и копировальных машин для офисов. Кроме того, в 2017 г. Айкан предупреждал, что Xerox рискует повторить судьбу Kodak, если не внесет значительные изменения в свой бизнес. Но Айкан утверждает, что идея сделать предложение HP принадлежит не ему, а гендиректору Xerox Джону Висентину. Предполагается, что именно Висентин может возглавить объединенную компанию.
«Эти номинации – корыстная тактика Xerox по продвижению своего предложения, которое значительно недооценивает стоимость HP и представляет существенный риск для акционеров», – сказано в заявлении HP. Также компания выразила уверенность, что это идея Айкана, который может «извлечь огромную выгоду» в случае сделки благодаря крупной доле в Xerox. «Его интересы не соответствуют интересам других акционеров», – подчеркнула она.
Айкан отказался дать комментарии WSJ по поводу решения Xerox номинировать кандидатов в совет директоров HP.
Тем не менее, Xerox не сдается, несмотря на отказы HP. В начале января она сообщила, что договорилась о привлечении $24 млрд с Citigroup, Mizuho Financial Group и Bank of America для финансирования сделки.