Xerox пытается враждебно поглотить HP

Впрочем, компанию Xerox поддерживает инвестор-активист Карл Айкан. Ему принадлежит около 11% акций Xerox и 4% акций HP. В ноябре Айкан говорил, что целесообразность слияния не вызывает вопросов. По оценкам Xerox, объединенная компания могла бы сэкономить более $2 млрд в год благодаря сокращению расходов и укрепить позиции на рынке принтеров и копировальных машин для офисов. Кроме того, в 2017 г. Айкан предупреждал, что Xerox рискует повторить судьбу Kodak, если не внесет значительные изменения в свой бизнес. Но Айкан утверждает, что идея сделать предложение HP принадлежит не ему, а гендиректору Xerox Джону Висентину. Предполагается, что именно Висентин может возглавить объединенную компанию.