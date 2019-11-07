Зачем Xerox нужны принтеры и компьютеры HP

Xerox пытается извлечь выгоду из роста стоимости своих акций, отмечает FT. Их котировки поднялись на 26% за последний год, а акции HP, наоборот, подешевели на 18%. Хотя основную выручку HP приносит продажа персональных компьютеров, 71% ее операционной прибыли в прошлом году обеспечили домашние принтеры. Но спрос на них ослабевает, а на рынке более крупных принтеров и копировальных машин для офисов позиции Xerox сильнее. Так, доля HP на рынке принтеров, способных печатать документы в формате A3, недавно достигла 10%, у Xerox же она равна 15%. Вместе они составили бы более серьезную конкуренцию лидерам этого рынка Ricoh и Canon, считают аналитики UBS.