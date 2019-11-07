07 ноября, 16:02 / Технологии

Зачем Xerox нужны принтеры и компьютеры HP

Объединившись, известные компании имеют шанс вернуть утраченные позиции
Алексей Невельский
Алексей Невельский
Спрос на печатное оборудование падает /Максим Стулов / Ведомости

Производитель офисной техники Xerox сделал предложение о поглощении своего гораздо более крупного конкурента – производителя персональных компьютеров и принтеров HP. Возможная сделка даст американским компаниям со славным прошлым возможность укрепить свое положение в период быстрого развития цифровых технологий и снижения потребности в печатных документах. Сейчас бизнес Xerox и HP сильно зависит от печатного оборудования, в то время как спрос на материалы, напечатанные на бумаге, снижается.

Первой о намерениях Xerоx приобрести HP во вторник, 5 ноября, сообщила The Wall Street Journal. Вскоре после этого появились новости, что Xerox сделала предложение о поглощении. HP подтвердила это в среду, но не стала раскрывать деталей. Агентство Reuters сообщило, что размер предложения составил около $33 млрд, Financial Times – что более $30 млрд.

Рыночная капитализация HP по итогам торгов во вторник составляла $27,4 млрд, Xerоx – $8 млрд.

Инвесторы положительно отреагировали на новость о возможной сделке. Акции HP в среду подорожали на 6,4%, а Xerox – на 3,6%; в четверг котировки первой прибавили еще 1,9% к 18.45 мск, бумаги второй подешевели на 0,5%. Xerox собирается заплатить за HP деньгами и собственными акциями. Финансировать поглощение согласился Citigroup, пишет Financial Times со ссылкой на двоих людей, знакомых с ситуацией. Предполагается, что объединенную компанию возглавит гендиректор Xerox Джон Висентин.

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Xerox пытается извлечь выгоду из роста стоимости своих акций, отмечает FT. Их котировки поднялись на 26% за последний год, а акции HP, наоборот, подешевели на 18%. Хотя основную выручку HP приносит продажа персональных компьютеров, 71% ее операционной прибыли в прошлом году обеспечили домашние принтеры. Но спрос на них ослабевает, а на рынке более крупных принтеров и копировальных машин для офисов позиции Xerox сильнее. Так, доля HP на рынке принтеров, способных печатать документы в формате A3, недавно достигла 10%, у Xerox же она равна 15%. Вместе они составили бы более серьезную конкуренцию лидерам этого рынка Ricoh и Canon, считают аналитики UBS.

Обе компании сейчас сокращают расходы, а объединение, по оценке Xerox, позволило бы им сэкономить более $2 млрд в год. По мнению аналитика JPMorgan Chase Пола Костера, сделка выглядит логичной, Висентин способен реструктурировать бизнес, а объединенная компания могла бы ускорить разработку инноваций. Хотя Костер признает, что осуществить сделку непросто, учитывая ее размер, а эффекта от синергии, возможно, придется ждать 2–3 года.

Интересно, что Xerox была одним из пионеров сектора персональных компьютеров. Именно посещение исследовательского центра Xerox в 1979 г. вдохновило основателя Apple Стива Джобса на создание компьютера с графическим интерфейсом, управляемым мышью. Xerox не стала крупным игроком в этой отрасли, но теперь может приобрети HP, второго по величине производителем ПК с 22%-ной долей на рынке.

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На днях Xerox договорилась продать Fujifilm свою 25%-ную долю в их совместном предприятии Fuji Xerox за $2,3 млрд. Но компании все равно потребуется много заемных средств для поглощения HP, отмечает аналитик Deutsche Bank Джериэл Онг; сумма может составить $20 млрд, пишет Bloomberg.

Вероятность осуществления сделки мала, рассказал FT человек, близкий к HP. Хотя компания еще не приняла окончательного решения, там сомневаются в оценке экономии, сделанной Xerox, и обеспокоены большим долгом, необходимым для поглощения, пояснил Bloomberg человек, знакомый с мнением руководителей HP. В октябре HP объявляла о планах сократить до 9000 человек, или 16% сотрудников, чтобы уменьшить издержки на $1 млрд в год и реструктурировать бизнес.

Большую роль в судьбе сделки может сыграть инвестор-активист Карл Айкан, которому принадлежит 10,6% акций Xerox, пишет WSJ. Вместе со своим деловым партнером Дарвином Дисоном он контролирует совет директоров компании. «Вопрос в том, сможет ли Айкан [или кто-то еще со стороны Xerox] оказать давление на нового гендиректора HP Энрике Лореса», – приводит издание слова аналитика Gordon Haskett Дона Билсона.

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