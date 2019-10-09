В России продается все меньше ноутбуков

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Даже рост средней стоимости ноутбуков не спасет производителей от потерь Максим Стулов / Ведомости

За первые восемь месяцев 2019 г. продажи ноутбуков упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., согласно данным исследовательской компании GFK. Если с января по август 2018 г. было продано 1,56 млн ноутбуков, то за аналогичный период 2019 г. – только 1,37 млн. Денежные потери производителей ноутбуков еще больше: в прошлом году выручка от продажи ноутбуков выросла на 19,4% и составила $875 млн, а в 2019 г. упала на 13% до $761 млн.

При этом средняя цена устройства растет, говорит генеральный директор российского подразделения Acer Дмитрий Кравченко. За первые восемь месяцев 2019 г. средняя цена гаджета составила $552, а в августе – $567. На российском рынке ноутбуков наблюдается такая же тенденция, как и на рынке смартфонов: в штуках их продают меньше, но покупатели выбирают технику подороже, сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков: качественные ноутбуки прослужат дольше. Рынок ноутбуков уже зрелый и новых пользователей практически нет, сейчас люди покупают устройства на замену, объясняет Кравченко.