Почему Fujifilm сокращает традиционный бизнес

Почему Fujifilm сокращает традиционный бизнес
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В массовом сознании японская компания Fujifilm во многом, наверное, до сих пор ассоциируется с фотопленками, и это слово – «пленка» (film) – все еще составляет часть ее названия. Однако с наступлением нового века компания стала радикально менять свою деятельность, понимая, что цифровые технологии способны полностью убить ее традиционный бизнес. Перемены давались нелегко: во многом проблемы были связаны с необходимостью побудить сотрудников изменить мировоззрение и подход к работе.
Они привыкли работать в своеобразном черном ящике, рассказал Financial Times (FT) президент Fujifilm Кендзи Сукено: продукция и технологии всегда разрабатывались специалистами самой компании и тщательно охранялись.
Сукено занял пост президента в 2016 г., когда ему был 61 год, и к тому времени проработал в компании 40 лет. Ему и другим топ-менеджерам пришлось убеждать сотрудников стать гораздо более открытыми, особенно с учетом того, что Fujifilm стала искать новые рынки и технологии за счет целенаправленных поглощений. «Мы прекрасно знали, что это будет очень сложно [для сотрудников]. Но мы убедили их, что если не выполним наши планы, то просто не выживем», – вспоминает он.
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