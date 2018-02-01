Fujifilm получит контроль над Xerox

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Копировальный аппарат Xerox, 1972 г. Созинов Виталий / ТАСС

Американский Xerox, одна из крупнейших компаний на рынке копировальных машин, войдет в состав совместного с японской Fujifilm Holdings Corp. предприятия Fuji Xerox, сообщили компании. Действующие акционеры Xerox получат $2,5 млрд и долю в 49,9% в обновленной совместной компании Fuji Xerox, сообщается в пресс-релизе, а 50,1% акций будет у Fujifilm Holdings Corp. Акции Xerox продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, сохранится и бренд. Однако сделка знаменует падение американской иконы бизнеса, которая не смогла справиться с падением продаж и адаптироваться к быстрым изменениям, пишет Financial Times (FT).

Xerox появился в 1906 г., но сначала занимался производством фотобумаги (тогда компания называлась Haloid). В 1947 г. компания получила права на технологию электрофотографии (переноса изображения при помощи светочувствительного полупроводника и порошка-красителя), которую патентный поверенный Честер Карсон изобрел в 1938 г., а запатентовал в 1942 г. Компания переименовалась в Xerox и в 1949 г. первой вывела на рынок электрическое устройство для копирования документов Model A. Спустя 10 лет появился первый автоматический копировальный аппарат Xerox 914, который умел копировать документы на простую бумагу. С ним пришел коммерческий успех.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}