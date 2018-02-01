Fujifilm получит контроль над Xerox
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Американский Xerox, одна из крупнейших компаний на рынке копировальных машин, войдет в состав совместного с японской Fujifilm Holdings Corp. предприятия Fuji Xerox, сообщили компании. Действующие акционеры Xerox получат $2,5 млрд и долю в 49,9% в обновленной совместной компании Fuji Xerox, сообщается в пресс-релизе, а 50,1% акций будет у Fujifilm Holdings Corp. Акции Xerox продолжат торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, сохранится и бренд. Однако сделка знаменует падение американской иконы бизнеса, которая не смогла справиться с падением продаж и адаптироваться к быстрым изменениям, пишет Financial Times (FT).
Xerox появился в 1906 г., но сначала занимался производством фотобумаги (тогда компания называлась Haloid). В 1947 г. компания получила права на технологию электрофотографии (переноса изображения при помощи светочувствительного полупроводника и порошка-красителя), которую патентный поверенный Честер Карсон изобрел в 1938 г., а запатентовал в 1942 г. Компания переименовалась в Xerox и в 1949 г. первой вывела на рынок электрическое устройство для копирования документов Model A. Спустя 10 лет появился первый автоматический копировальный аппарат Xerox 914, который умел копировать документы на простую бумагу. С ним пришел коммерческий успех.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}