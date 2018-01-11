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Xerox и Fujifilm ведут переговоры об объединении

Испытывающая проблемы Xerox Corp. может заключить крупную сделку с Fujifilm Holdings Corp., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Компании обсуждают различные варианты, но речи о полном поглощении американской компании не идет, утверждает один из источников. Кроме того, стороны могут и не прийти к соглашению.

Xerox была основана еще в 1906 г. и десятилетиями доминировала на рынке копировальных машин. Но с появлением новых цифровых технологий ее прибыль и продажи стали снижаться. Рыночная капитализация компании составляет около $7,7 млрд, а чистый долг превышает $4 млрд. Котировки акций Xerox сейчас почти в шесть раз ниже, чем на своем пике в 1999 г. Крупнейшим акционером Xerox является инвестор-активист Карл Айкан, которому принадлежат 9,7% акций.

У Xerox и Fujifilm долгие отношения. В 1962 г. они создали совместное предприятие Fuji Xerox, чтобы продавать копировальные машины в Азии. Продажи этого совместного предприятия составляют около $10 млрд, 75% его акций принадлежат Fujifilm.

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