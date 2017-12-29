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Восемь крупнейших сделок 2017 года

Объем всех объявленных сделок по слиянию и поглощению в мире составил $3,6 трлн, подсчитали аналитики Dealogic
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