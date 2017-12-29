Восемь крупнейших сделок 2017 года

Евгений Разумный / Ведомости

История покупки производителя микрочипов Qualcomm конкурентом Broadcom похожа не на поглощение, а на детектив года. В ноябре совет директоров Qualcomm единогласно отверг предложение от сделки в $130 млрд с конкурентом, но тот решил не отступать и обещает заменить полностью совет, чтобы завершить крупнейшую сделку в истории технологических компаний. Состоится она или нет, покажет следующий год

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