Восемь крупнейших сделок 2017 года
Объем всех объявленных сделок по слиянию и поглощению в мире составил $3,6 трлн, подсчитали аналитики Dealogic
История покупки производителя микрочипов Qualcomm конкурентом Broadcom похожа не на поглощение, а на детектив года. В ноябре совет директоров Qualcomm единогласно отверг предложение от сделки в $130 млрд с конкурентом, но тот решил не отступать и обещает заменить полностью совет, чтобы завершить крупнейшую сделку в истории технологических компаний. Состоится она или нет, покажет следующий год
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The Walt Disney Company объявила о покупке части активов конкурента – 21st Century Fox. Disney получит кино- и телевизионные студии, кабельные сети и международный телевизионный бизнес, в том числе и телеканал National Geographic, она также включает 39% акций Fox's в спутниковом вещателе Sky и киностудию 20th Century Fox. Кроме того, компания получит авторские права на персонажей комиксов Marvel, а также на «Людей Икс», «Симпсонов», «Футураму» и другие проекты. Сделка оценивается в $66,1 млрд
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В начале декабря американский оператор аптечной сети CVS Health договорился о приобретении одного из крупнейших американских страховщиков в сфере здравоохранения Aetna почти за $69 млрд. Это позволит компании защититься от конкуренции с Amazon, которая тоже хочет заняться продажей лекарств
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Немецкая строительная компания Hochtief обяъявила о покупке испанского оператора платных дорог Abertis почти за 19 млрд евро. Таким образом, она перебила предложение итальянской компании Atlantia. Сумма сделки – $41,7 млрд
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В июне американский гигант Johnson & Johnson закрыл сделку о приобретении швейцарской биотехнологической компании Actelion за $30 млрд
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Американская United Technologies Corp. покупает поставщика авиационного оборудования Rockwell Collins. Сумма сделки – $30 млпд
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Девелопер Brookfield Property Partners объявил о намерении приобрести 66% одного из крупнейших американских операторов торговых центров – General Growth Properties Inc. (GGP, на фото один из ТЦ компании), сумма сделки оценивается в $27,8 млрд
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Французская Essilor International SA покупает итальянскую компанию - владельца бренда очков Ray ban и Oakley Luxottica Group SpA за $25,6 млрд. Сумма сделки - $25,6 млрд
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