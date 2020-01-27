В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»

С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты». За нее просили 15 000 руб. С октября по январь база на форуме постоянно пополнялась. 25 января база на 2 млн человек появилась на форуме «Фрикер клуб», а затем, уже на 4 млн, – на англоязычном форуме Raid. Вслед за тем Telegram-канал специалиста по информационной безопасности Павла Ситникова Freedom Fox опубликовал базу на 17 млн записей. Правда, многие из этих записей содержат недействительные даты (1 января 1753 г.), многие номера телефонов повторяются. «Ведомости» позвонили по случайно выбранным телефонным номерам из базы. Большинство были отключены. Но до нескольких человек удалось дозвониться. Они подтвердили, что их имена и фамилии совпадают с указанными в базе и они действительно являются владельцами карт программы лояльности сети.