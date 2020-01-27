Экс-партнеры аптек «Да, здоров!» и «Азбука Life» добиваются возврата долгов через суды
Аптеки развивала компания совладельца «Магнита»
С начала 2019 г. поставщики лекарств, арендодатели и другие партнеры компании «Мега фарм» подали к связанным с ней юридическим лицам (ООО «Мега фарм», ООО «Да здоров», ООО «Мега фарм Владимир» и др.) 188 исков на общую сумму 148,7 млн руб., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса».
«Мега фарм» принадлежит инвесткомпании Marathon Group, которую основали зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова и экс-президент инвесткомпании А1 Александр Винокуров, а также его партнер Сергей Захаров. Среди активов Marathon Group – доля в сети магазинов «Магнит», франчайзи сети кафе KFC и др.
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