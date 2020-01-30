Производители стали ищут ей замену
В 2019 г. в мире было произведено 1,9 млрд т стали, доля российских компаний – почти 4%. Более 70% ее потребляется в строительстве, остальная – в автопроме, машиностроении, энергетике. В перспективе сталь будет полностью или большей частью вытеснена новым материалом, уверен старший советник Bain & Company Игорь Бучацкий. Этот материал будет способен выполнять те же функции, что и сталь, но для его производства не нужны будут металлургические заводы в том виде, в каком они сейчас существуют. Вопрос лишь в том, когда это произойдет, предостерегает Бучацкий.
Главные риски для отрасли – замена стали другими материалами и необходимость полностью менять технологию производства в связи с экологической повесткой, согласен руководитель Severstal Ventures Егор Гоголев (фонд был создан в 2018 г., ежегодные инвестиции в него составляют $25 млн). «Нельзя назвать какой-то один материал, который заменит сталь. На рынке создается много разных материалов и продуктов из них. Например, композиты уже используются в автопроме и ветряной энергетике», – перечисляет Гоголев. Именно поэтому Severstal Ventures занимается преимущественно областью новых материалов. «По сути, клиентам не нужна сталь как таковая. Им нужен какой-то продукт, который выполняет определенные функции», – заключает Гоголев.