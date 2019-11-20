Российских металлургов не испугало падение мировых цен на сталь

В 2020 г. капитальные затраты «Северстали» составят $1,7 млрд, это на 23% больше, чем в 2019 г. В планах Evraz на 2020–2023 гг. – довести ежегодные инвестиции до $1 млрд (прежний план – от $830 млн до $990 млн в период с 2019 по 2022 г.). Половину капитальных затрат Evraz направит на поддержание действующих мощностей, более трети средств поступит на реализацию новых проектов. В планах ММК не снижать инвестиции до 2023 г. – ежегодно компания будет вкладывать по $0,9 млрд. НЛМК весной рассказывал инвесторам, что его новая стратегия развития до 2022 г. предполагает рост капитальных затрат: ежегодно они будут составлять $0,9 млрд. После 2023 г. компания рассчитывает вернуться к традиционному уровню капитальных затрат – $0,6 млрд.