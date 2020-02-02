Бизнес

Садоводы попросили государство сделать субсидии понятнее и прозрачнее

Сейчас деньги доходят не до всех инвестором, кому причитаются
Екатерина Бурлакова
Садоводам, не всегда удается получить причитающиеся субсидии на уже заложенные сады /Pixabey

Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков в письме к замминистра сельского хозяйства Елене Фастовой предложил изменить порядок предоставления субсидий садоводам. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность удостоверил сам Глушков. В канцелярии Минсельхоза подтвердили получение письма, но представитель министерства на запрос не ответил.

Садоводам, пишет Глушков, не всегда удается получить причитающиеся субсидии на уже заложенные сады – дефицит средств на октябрь 2019 г. составлял 2 млрд руб. Особенность бизнеса такова, что сады закладывают осенью и весной, информирует он, а вот бюджетные деньги на субсидии поступают в регионы один раз – в начале года. По госпрограмме развития сельского хозяйства подать заявку на субсидию можно, если сад заложен в текущем или прошлом году. Так что на субсидии претендуют садоводы, заложившие сады и осенью предыдущего года, и весной текущего. Тем, кто заложил сад осенью, сетует Глушков, деньги не всегда достаются: очередь зачастую формируется непрозрачно.

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