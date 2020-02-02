Садоводы попросили государство сделать субсидии понятнее и прозрачнее

Садоводам, пишет Глушков, не всегда удается получить причитающиеся субсидии на уже заложенные сады – дефицит средств на октябрь 2019 г. составлял 2 млрд руб. Особенность бизнеса такова, что сады закладывают осенью и весной, информирует он, а вот бюджетные деньги на субсидии поступают в регионы один раз – в начале года. По госпрограмме развития сельского хозяйства подать заявку на субсидию можно, если сад заложен в текущем или прошлом году. Так что на субсидии претендуют садоводы, заложившие сады и осенью предыдущего года, и весной текущего. Тем, кто заложил сад осенью, сетует Глушков, деньги не всегда достаются: очередь зачастую формируется непрозрачно.