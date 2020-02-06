Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Бизнес

Суд санкционировал арест «крабового короля» Олега Кана

После возобновления уголовного преследования бизнесмен уехал из России
Екатерина Бурлакова
Кадр из эфира телеканала «Россия-24»

Хабаровский краевой суд 5 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король» и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба. Решение суда первой инстанции, отказавшей в аресте, отменено. Об этом «Ведомостям» сообщил помощник судьи Виталия Шиловского. Адвокат Кана Валерий Фоломкин не стал комментировать решение, поскольку пока не видел его мотивировочной части.

Ареста бизнесмена добивался Следственный комитет: он считает Кана организатором убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Следственный комитет на вопросы не ответил.

Суть дела

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.