Суд санкционировал арест «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король» и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба. Решение суда первой инстанции, отказавшей в аресте, отменено. Об этом «Ведомостям» сообщил помощник судьи Виталия Шиловского. Адвокат Кана Валерий Фоломкин не стал комментировать решение, поскольку пока не видел его мотивировочной части.