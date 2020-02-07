«Газпром» готовит рекордную программу валютных займов
После вынужденной паузы, связанной с конфликтом с «Нафтогазом», «Газпром» возвращается на рынок валютных заимствований. Совет директоров одобрил размещение еврооблигаций на сумму до 6 млрд евро в течение года, сообщила 7 февраля компания. Общий размер программы внешних заимствований, планируемой «Газпромом» на 2020 г., – 558 млрд руб., сообщалось ранее. Если утвержденный лимит на выпуск еврооблигаций будет выбран полностью, на них может прийтись около 75% внешних займов «Газпрома» в этом году.
Таким образом, размеры изначально заявленных «Газпромом» на год программы внешних заимствований в целом и лимита на выпуск еврооблигаций – самые большие в истории российской компании. Предыдущий рекорд по этим показателям – 417 млрд руб. и 4 млрд евро соответственно – «Газпром» установил два года назад. К концу 2018 г., после всех корректировок, эти значения выросли до 740 млрд руб. и 6,5 млрд евро, но в том же году рекордного уровня достигла инвестпрограмма «Газпрома» – 1,496 трлн руб. Запланированный на 2020 г. размер инвестпрограммы более чем на четверть ниже того уровня – 1,1 трлн руб.
Последний раз на рынок еврооблигаций «Газпром» выходил ровно год назад. Тогда компания разместила бонды на сумму $1,25 млрд со ставкой 5,15% сроком на 7 лет. Долговые бумаги компании при этом вызвали большой интерес инвесторов, к закрытию книги заявок ее объем превышал $5,4 млрд, сообщал знакомый с ходом размещения собеседник «Ведомостей».
Практически сразу после размещения долларовых облигаций украинский «Нафтогаз» направил в Люксембург – там зарегистрирован эмитент газпромовской программы еврооблигаций Gaz Capital S.A. – уведомление об аресте любой задолженности и активов «Газпрома». Требования украинской компании были связаны с отказом «Газпрома» в добровольном порядке до окончания апелляции исполнять решение Стокгольмского арбитража о выплате «Нафтогазу» компенсации в размере $2,56 млрд. Кроме Люксембурга в список юрисдикций, где «Нафтогаз» пытался взыскать долг с «Газпрома», попали Швейцария, Великобритания и Нидерланды.
В июле 2019 г. окружной суд Люксембурга подтвердил возможность принудительного исполнения решения суда в своей юрисдикции. Таким образом, «Нафтогаз» фактически заблокировал «Газпрому» доступ к рынкам валютного капитала и возможность полностью выполнить программу займов в еврооблигациях – $3 млрд в течение 2019 г.
«Газпром» искал возможность обойти это ограничение и даже зарегистрировал новый SPV в Великобритании, где суд отказал «Нафтогазу» в требовании о немедленном аресте активов российской компании. Ожидалось, что через нового эмитента «Газпром» в ноябре разместит еврооблигации в франках. Но в последний момент компания отказалась от размещения, рассказывал «Ведомостям» собеседник из числа крупных инвесторов. «Юристы, занимающиеся организацией сделки, не смогли дать полную гарантию того, что привлеченные средства не будут потеряны», – сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.
После заключения нового контракта на транзит газа через Украину риск ареста активов «Газпрома» по этим претензиям был снят. Переговоры о его условиях длились вплоть до последних дней декабря. Частью пакетного соглашения стало исполнение «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража, присудившего «Нафтогазу» компенсацию (около $2,9 млрд с учетом пени). Украина со своей стороны обязалась отказаться от всех остальных претензий к российской компании по действовавшим контрактам на транзит и прямые поставки. 20 января «Газпром» сообщил о снятии арестов, которые были наложены на активы компании по искам «Нафтогаза».
«Газпром», возможно, опасается, что неблагоприятная коньюнктура на европейском рынке газа начнет сказываться на операционном денежном потоке, и за счет увеличения заимствований намерен поддержать «подушку ликвидности», предполагает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «В этом году «Газпром» может столкнуться не только с падением цены на газ, но и с падением обьемов – из-за высокой степени заполненности европейских ПХГ, теплой зимы, а теперь и коронавируса, который может усугубить ситуацию с избытком СПГ на мировом рынке, — объясняет Маринченко. — Цены на газ в Европе, вероятно, будут восстанавливаться существенно дольше, чем считалось ранее, о ре-балансировке рынка в этом году речи уже не идет».
При этом долговая нагрузка «Газпрома» пока остается на низком уровне, указывает эксперт. Отношение чистого долга к EBITDA компании к концу 2018 г. было на уровне 0.8х, а в ближайшие несколько лет не должно превысить 1.5х, считает Маринченко: «По мировым меркам — это низкий уровень. Даже если абсолютная сумма долгового портфеля вырастет, на рейтинги «Газпрома» это не повлияет – у компании еще большой «запас прочности» по долгу».