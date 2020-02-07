«Газпром» готовит рекордную программу валютных займов

«Газпром», возможно, опасается, что неблагоприятная коньюнктура на европейском рынке газа начнет сказываться на операционном денежном потоке, и за счет увеличения заимствований намерен поддержать «подушку ликвидности», предполагает старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «В этом году «Газпром» может столкнуться не только с падением цены на газ, но и с падением обьемов – из-за высокой степени заполненности европейских ПХГ, теплой зимы, а теперь и коронавируса, который может усугубить ситуацию с избытком СПГ на мировом рынке, — объясняет Маринченко. — Цены на газ в Европе, вероятно, будут восстанавливаться существенно дольше, чем считалось ранее, о ре-балансировке рынка в этом году речи уже не идет».