Таинственные покупатели 6,5% акций «Газпрома» не выдвинули кандидата в совет

Участвовал ли в обеих сделках один и тот же «консорциум инвесторов» – из слов Акимова не следует, представитель Газпромбанка это не комментирует. Но даже если покупатели были разные, то их пакетов достаточно для выдвижения кандидата в совет. По закону «Об акционерных обществах» это могут делать акционеры, владеющие не менее чем 2% акций. А учитывая явку на собрания акционеров, объединенный пакет позволил бы гарантированно провести одного кандидата в совет. За последние пять лет в избрании совета принимало участие не более 67,27% акционеров (2015 г.), в прошлом году по этому вопросу голосовало 63,74%. Для того чтобы гарантировать избрание кандидата в совет директоров из 11 человек при таком кворуме, достаточно контролировать 6,12%.