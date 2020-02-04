Таинственные покупатели 6,5% акций «Газпрома» не выдвинули кандидата в совет
4 февраля совет директоров «Газпрома» утвердил сроки проведения и повестку ежегодного собрания акционеров, сообщила компания. Оно назначено на 26 июня. Утвержден список кандидатов для избрания в новый состав совета. На имеющиеся 11 мест номинированы те же 11 человек, что и годом ранее, новых кандидатур не заявлено.
Государство номинирует в совет шесть своих представителей, в этой квоте и предправления «Газпрома» Алексей Миллер, а также трех независимых директоров. Их список был опубликован еще 30 января. На оставшиеся два кресла номинированы заместители Миллера – Михаил Середа и Виталий Маркелов.
Последний раз изменения в составе совета директоров «Газпрома» произошли в 2017 г. – летом вместо уже арестованного министра экономического развития Алексея Улюкаева (позже был осужден за получение взятки в особо крупном размере на 8 лет лишения свободы) был избран министр промышленности Денис Мантуров.
Но в прошлом году «Газпром» продал почти весь пакет своих квазиказначейских акций. В июне прошлого года он составлял чуть более 6,64%, говорил Миллер. В июле компания продала 2,93%, в ноябре – 3,59%. За 6,52% «Газпром» выручил около 327 млрд руб. Имя покупателя ни компания, ни организатор обеих сделок, Газпромбанк, не раскрыли. «Газпром» сообщал лишь, что в обоих случаях была «удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу «все или ничего».
В декабре президент Газпромбанка Андрей Акимов, который тоже заседает в совете директоров «Газпрома» от государства, говорил, что новым акционером «Газпрома» стал «консорциум инвесторов». «Газпром» счастлив, доволен, страна получила деньги, консорциум купил, – цитировал Акимова ТАСС. – Хорошие инвесторы, которые верят в будущее «Газпрома», и российские тоже – там много всех. За хорошую цену». Большая часть участников консорциума – покупатели из России, в том числе пенсионные фонды, добавлял Акимов: «И мы покупали тоже немножко. Нормально, все довольны». Какие еще структуры входят в консорциум, он уточнять не стал.
Участвовал ли в обеих сделках один и тот же «консорциум инвесторов» – из слов Акимова не следует, представитель Газпромбанка это не комментирует. Но даже если покупатели были разные, то их пакетов достаточно для выдвижения кандидата в совет. По закону «Об акционерных обществах» это могут делать акционеры, владеющие не менее чем 2% акций. А учитывая явку на собрания акционеров, объединенный пакет позволил бы гарантированно провести одного кандидата в совет. За последние пять лет в избрании совета принимало участие не более 67,27% акционеров (2015 г.), в прошлом году по этому вопросу голосовало 63,74%. Для того чтобы гарантировать избрание кандидата в совет директоров из 11 человек при таком кворуме, достаточно контролировать 6,12%.
Номинировать кандидата в совет директоров – право, а не обязанность акционера, напоминает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. С другой стороны, «в совете директоров, возможно, уже присутствуют лица, представляющие интересы инвесторов, купивших 6,52% акций в прошлом году», допускает Лосев.
Представитель Газпромбанка не ответил на вопрос, каким образом банк будет голосовать своей долей акций «Газпрома».