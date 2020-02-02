Добыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды

Погода в России любит преподносить сюрпризы, отмечал Миллер: «За примерами далеко ходить не надо: "русская зима" в Европе в марте 2018 г. всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы». «Газпром» готов к суровой зиме и пиковым нагрузкам, подчеркивал предправления компании.