Добыча «Газпрома» в январе упала на 6% из-за аномально теплой погоды
Добыча природного газа «Газпромом» в январе снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 44,3 млрд кубометров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные данные ЦДУ ТЭК. Причиной такой динамики агентство называет неожиданно теплую для середины зимы погоду.
В январе на большей части России и в Европе наблюдается теплая погода. В Москве в середине месяца температура воздуха поднималась до 4,3 градуса выше нуля, обновив рекорды почти вековой давности.
«Газпром» же ожидал, что эта зима будет заметно холоднее, чем предыдущая. В ноябре председатель правления компании Алексей Миллер говорил, что не верит в прогнозы синоптиков, которые предсказывали мягкую, «розовую» зиму.
Погода в России любит преподносить сюрпризы, отмечал Миллер: «За примерами далеко ходить не надо: "русская зима" в Европе в марте 2018 г. всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы». «Газпром» готов к суровой зиме и пиковым нагрузкам, подчеркивал предправления компании.