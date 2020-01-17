Температура в Москве обновила рекорд почти вековой давности
Температура воздуха в Москве к 13.00 поднялась до 4,3 градуса выше нуля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. Это максимальное значение для 17 января за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд – плюс 4,2 градуса – был установлен 17 января 1925 г.
Погода в Москве установила уже второй температурный рекорд за последние два дня. Накануне воздух в столице прогрелся до плюс 3,2 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущей максимальной отметки, зафиксированной также в 1925 г.
По данным синоптиков, с начала января средняя температура воздуха в Москве на 8,9 градуса превышает климатическую норму, а с начала календарной зимы – на 7,5 градуса.
Согласно прогнозам в предстоящую неделю в столичном регионе сохранится аномально теплая для середины января погода. В ближайшие выходные ожидается от минус 3 до плюс 1 градуса без осадков. Наиболее теплым днем на следующей неделе будет вторник, 21 января, когда воздух прогреется до плюс 4.