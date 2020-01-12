Как власти решают проблему потепления в России

План адаптации к изменениям климата в России сам по себе важный политический шаг правительства, демонстрирующий серьезность его отношения к глобальному потеплению, но скорость бюрократических решений намного отстает от повышения температуры: климатическая катастрофа приближается в России быстрее, чем где бы то ни было на планете.