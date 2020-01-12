Как власти решают проблему потепления в России
План адаптации к изменениям климата в России сам по себе важный политический шаг правительства, демонстрирующий серьезность его отношения к глобальному потеплению, но скорость бюрократических решений намного отстает от повышения температуры: климатическая катастрофа приближается в России быстрее, чем где бы то ни было на планете.
В России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете, рассказал в интервью «Российской газете» сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев. Россия располагается в единственном поясе, пояснил он, где площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности, аккумулирующей тепло. Две трети страны – в зоне вечной мерзлоты, а полярные области теплеют быстрее, чем остальные.