Аргумент Паскаля для глобального потепления
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Одно из самых впечатляющих мест в Швейцарии – это район хижины Конкордия в кантоне Вале. Здесь сливаются четыре ледника, один из которых самый длинный в Альпах. Хижину впервые возвели в 1877 г. на его берегу. Сегодня, идя по леднику в туманный день, вы рискуете хижину не заметить: она висит на скале на высоте 150 м над ледником. Из-за изменения климата уровень ледника в среднем опускается на один метр в год.
Это зрелище настолько поражает, что сомнений в реальности глобального потепления не остается даже у того, кто об этом задумался впервые. Можно уже не тратить время на изучение статистики по динамике средних температур воздуха у поверхности Земли, температур воды в слоях океана, изменения его уровня и т. д. А вот вызвано ли потепление деятельностью человека – вопрос более тонкий.
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