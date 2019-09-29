Аргумент Паскаля для глобального потепления

Снижение негативных эффектов человеческой деятельности – рациональная стратегия для борьбы с глобальным потеплением, даже если его причина в другом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Одно из самых впечатляющих мест в Швейцарии – это район хижины Конкордия в кантоне Вале. Здесь сливаются четыре ледника, один из которых самый длинный в Альпах. Хижину впервые возвели в 1877 г. на его берегу. Сегодня, идя по леднику в туманный день, вы рискуете хижину не заметить: она висит на скале на высоте 150 м над ледником. Из-за изменения климата уровень ледника в среднем опускается на один метр в год.

Это зрелище настолько поражает, что сомнений в реальности глобального потепления не остается даже у того, кто об этом задумался впервые. Можно уже не тратить время на изучение статистики по динамике средних температур воздуха у поверхности Земли, температур воды в слоях океана, изменения его уровня и т. д. А вот вызвано ли потепление деятельностью человека – вопрос более тонкий.