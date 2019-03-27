Генсек ООН: Как ограничить глобальное потепление

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Борьба с изменением климата необходима для устранения угрозы самому нашему существованию AP

Совсем недавно мы были свидетелями того, как десятки тысяч молодых людей вышли на улицы с четким посланием к мировым лидерам: пора предпринимать срочные действия для спасения нашей планеты и нашего будущего от климатической катастрофы.

Эти школьники поняли то, что, по-видимому, никак не могут осознать многие из старших: мы вступили в гонку, приз в которой – наши жизни, и в этой гонке мы проигрываем. Окно возможностей закрывается; время – это роскошь, которую мы больше не можем себе позволить, и откладывать борьбу с изменением климата почти так же опасно, как отрицать существование этой проблемы.