Статья опубликована в № 4782 от 27.03.2019 под заголовком: Как ограничить глобальное потепление
Генсек ООН: Как ограничить глобальное потепление
Антониу Гутерриш о задачах саммита по борьбе с изменением климата
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Борьба с изменением климата необходима для устранения угрозы самому нашему существованию
AP
Совсем недавно мы были свидетелями того, как десятки тысяч молодых людей вышли на улицы с четким посланием к мировым лидерам: пора предпринимать срочные действия для спасения нашей планеты и нашего будущего от климатической катастрофы.
Эти школьники поняли то, что, по-видимому, никак не могут осознать многие из старших: мы вступили в гонку, приз в которой – наши жизни, и в этой гонке мы проигрываем. Окно возможностей закрывается; время – это роскошь, которую мы больше не можем себе позволить, и откладывать борьбу с изменением климата почти так же опасно, как отрицать существование этой проблемы.
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