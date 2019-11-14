Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На сайте компании говорится, что погода в январе – марте 2020 г., по прогнозам, будет заметно холоднее, чем предыдущей зимой.
По словам Миллера, погода в России любит преподносить сюрпризы. «За примерами далеко ходить не надо: "русская зима" в Европе в марте 2018 г. всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы», – цитирует его «Интерфакс». «Розовая» зима, о которой все говорят, пока не просматривается – особенно после «темно-синего» лета, считает предправления «Газпрома». «Мы к зиме готовы и к пиковым нагрузкам тоже», – добавил Миллер.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал в России теплую зиму. По его словам, температура в зимние месяцы будет держаться около нормы или выше. Синоптики называют мягкую зиму «розовой». По осадкам она будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской части России, где возможна необычно сухая погода. На Таймыре и в Западной Сибири, наоборот, будет много снега.
Похожий прогноз представили и специалисты центра «Фобос», пишет агентство «Метеоновости». По их данным, предстоящая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений, температура может превышать норму на четыре градуса и более.