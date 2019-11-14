Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

По словам Миллера, погода в России любит преподносить сюрпризы. «За примерами далеко ходить не надо: "русская зима" в Европе в марте 2018 г. всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы», – цитирует его «Интерфакс». «Розовая» зима, о которой все говорят, пока не просматривается – особенно после «темно-синего» лета, считает предправления «Газпрома». «Мы к зиме готовы и к пиковым нагрузкам тоже», – добавил Миллер.