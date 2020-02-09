В Европе рекордное снижение цен на газ
Спотовые котировки не покрывают даже себестоимости производителей, в том числе «Газпрома» и «Новатэка»
7 февраля цена газа на европейском хабе Зеебрюгге по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% – со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м.
Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 г., следует из данных Thomson Reuters. За 16 лет ниже они опускались лишь дважды, да и то не в разгар зимы – в III квартале 2019 г. и в апреле 2007 г.
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