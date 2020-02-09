В Европе рекордное снижение цен на газ

Это минимальный уровень февральских цен на газ, который был зафиксирован на TTF за период с января 2005 г., следует из данных Thomson Reuters. За 16 лет ниже они опускались лишь дважды, да и то не в разгар зимы – в III квартале 2019 г. и в апреле 2007 г.