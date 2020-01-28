«Газпром» рассчитывает удержать свои позиции в Европе

2019 год в этом смысле стал полной противоположностью: при росте потребления газа Европой на 2,9% (I–III кв.) «Газпром» год к году терял и в абсолютных значениях экспорта и в доле импортируемого на рынок газа (-4,7 млрд куб. м и -9,4 п. п. соответственно). Разрыв между ростом спроса и снижением поставок «Газпрома» в Европу был компенсирован притоком сжиженного газа. Импорт СПГ на этот рынок в 2019 г. увеличился на 48,1 млрд куб. м (+67,2%, в регазифицированном виде), признала Бурмистрова, ссылаясь на данные IHS Markit. С точки зрения абсолютных показателей экспорта «Газпром» в IV квартале прошлого года несколько компенсировал отставание от уровня 2018 г. Но в значительной степени это было достигнуто за счет формирования беспрецедентно высокого уровня собственных запасов в европейских ПХГ (11,4 млрд куб. м), из которых почти 8 млрд куб. м были проданы по сделке репо Газпромбанку, указывал «Интерфакс». Де-юре смена собственника считается экспортом, но фактически это объем поставок в счет следующего периода.