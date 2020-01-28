«Газпром» рассчитывает удержать свои позиции в Европе
«Газпром» рассчитывает на сохранение поставок газа в Европу на уровне рекордных показателей последних лет, сообщила зампред правления компании Елена Бурмистрова, в чьем ведении находится экспортный блок. «Мы имеем дело с новой реальностью европейского газового рынка. Я могу повторить это и сегодня, – сказала Бурмистрова на Европейской газовой конференции в Вене. – Спрос на газ в Европе после небольшого снижения в 2018 г. возобновил рост, при этом наши поставки сохраняются на высоком уровне. В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения экспорта в Европу примерно на уровне, достигнутом за прошлые годы». При этом топ-менеджер признала, что год к году возможны корректировки этого показателя в зависимости от влияния погодного фактора.
В 2018 г. «Газпром» установил абсолютный рекорд экспорта в дальнее зарубежье: на рынки Европы и Турции было поставлено 201,7 млрд куб. м газа. По итогам 2019 г. компания отчиталась о незначительном снижении этого показателя – до 199 млрд куб. м. Однако эти показатели достигались в отличающихся друг от друга рыночных условиях и разными способами.
В 2018 г. большое влияния на экспорт «Газпрома» оказали аномальные холода, пришедшие в Европу в феврале. Оказавшись единственным поставщиком, способным удовлетворять пиковые значения суточного спроса, российская компания день за днем била рекорды по объему экспортных поставок. Позднее спрос на российский трубопроводный газ поддерживала необходимость формирования запасов в почти полностью опустошенных за зиму ПХГ и жаркие июль-август. В результате при общем снижении спроса на газ в Европе на 3,4% по сравнению с 2017 г. «Газпром» увеличил экспорт на 3,8%, а свою долю в импортируемом на этот рынок газе довел до 67,1% (+3,4 п. п.). Средняя стоимость продаж российского газа при этом составила около $246,6 за 1000 куб. м, а валовая выручка «Газпрома» от этих поставок – около $49,8 млрд.
2019 год в этом смысле стал полной противоположностью: при росте потребления газа Европой на 2,9% (I–III кв.) «Газпром» год к году терял и в абсолютных значениях экспорта и в доле импортируемого на рынок газа (-4,7 млрд куб. м и -9,4 п. п. соответственно). Разрыв между ростом спроса и снижением поставок «Газпрома» в Европу был компенсирован притоком сжиженного газа. Импорт СПГ на этот рынок в 2019 г. увеличился на 48,1 млрд куб. м (+67,2%, в регазифицированном виде), признала Бурмистрова, ссылаясь на данные IHS Markit. С точки зрения абсолютных показателей экспорта «Газпром» в IV квартале прошлого года несколько компенсировал отставание от уровня 2018 г. Но в значительной степени это было достигнуто за счет формирования беспрецедентно высокого уровня собственных запасов в европейских ПХГ (11,4 млрд куб. м), из которых почти 8 млрд куб. м были проданы по сделке репо Газпромбанку, указывал «Интерфакс». Де-юре смена собственника считается экспортом, но фактически это объем поставок в счет следующего периода.
Текущий год пока обещает стать одним из самых сложных для «Газпрома» с точки зрения сохранения позиций на европейском рынке. Во-первых, показатель абсолютных значений экспорта в Европу придется корректировать на объемы репо. Во-вторых, из-за теплой зимы европейские ПХГ до сих пор заполнены на 74,2% (55,5% на 26 января 2019 г.), что снизит потребность в восполнение запасов весной. На фоне избыточного предложения на мировом рынке газа, в том числе за счет вновь вводимых мощностей по производству СПГ, это удерживает спотовые цены на газ на очень низких значениях – около $120 за 1000 куб. м на нидерландском хабе TTF (около $300 за 1000 куб. м в конце января 2019 г.).
В середине января «Газпром» впервые за последние почти два года не стал раскрывать промежуточные данные по экспорту в страны дальнего зарубежья. По оценкам «Интерфакса», за первый месяц 2020 г. этот показатель может составить около 13–13,3 млрд куб. м, что на 25% ниже показателя прошлого года. В 2020 г. этот тренд может быть скорректирован за счет дальнейшего роста спроса Европы на импортный газ, в том числе за счет ускорения перехода от угольной электрогенерации на газовую. Кроме заявленной политики снижения выбросов этому будут дополнительно способствовать низкие цены на газ, которые, по оценкам аналитиков, будут держаться на минимальных значениях большую часть года.
В среднесрочной перспективе рынок стабилизируется, но экспорт «Газпрома» будет поддерживать снижение добычи в Европе, предполагает Бурмистрова. «Ожидается, что добыча газа в Европе сократится на 25% к 2030 г. К этому же сроку, по оценке Международного энергетического агентства, зависимость стран Европейского союза от импорта газа составит почти 90%», – сказала она на конференции в Вене. Дополнительная потребность Европы в газе при этом составит около 84 млрд куб. м, ожидает «Газпром» и рассчитывает на то, что именно российский трубопроводный газ удовлетворит значительную ее часть.
2020 г. не будет простым для поставщиков газа на европейский рынок, включая и «Газпром» — в европейских хранилищах больше газа, чем обычно, зима оказалась довольно теплой, а цены на газ находятся на рекордно низком для зимы уровне — менее $4 за 1 миллион британских тепловых единиц (BTU) против $7,7 в январе 2019 г., говорит старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко: «Чтобы удерживать долю рынка «Газпрому» нужно будет продолжать увеличивать долю спотовых продаж, в том числе за счет операций через электронную торговую платформу». Компания может удержать продажи примерно на уровне прошлых лет, но возможно снижение выручки от продаж в Европе, говорит он.
На растущую нишу для импорта газа в Европе, прежде всего, влияет снижение собственной добычи, говорит аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов: «За последние 15 лет снижение газодобычи по основным газодобывающим провинциям в Нидерландах, Великобритании, Дании, Германии составило свыше 100 млрд куб. м. И этот тренд сохраняется. Уже в 2023 г. должна прекратиться добыча на месторождении Гронинген – родоначальнике европейской газовой промышленности – и это будет еще минус 17 млрд куб. м по сравнению с прошлым газовым годом».
На спрос могут повлиять и замещение мощностей угольной и атомной генерации природным газом, и уникально низкие цены на газ на фоне избыточного предложения СПГ на мировых рынках, считает он. Однако в долгосрочной перспективе запросы Европы по декарбонизацию и тенденции по энергопереходу могут привести к пересмотру роли газа в энергетической политике, заключает Капитонов.