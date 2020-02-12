Коронавирус превратил китайских курьеров в героев
Десятки миллионов китайцев вынуждены сидеть дома на карантине из-за вспышки коронавируса. В провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, и некоторых городах за ее пределами власти разрешают людям выходить за покупками лишь раз в несколько дней. При этом найти работающие магазины не так просто. Такие условия привели к буму на доставку еды с помощью онлайн-сервисов, которым власти разрешили работать ради обеспечения людей продуктами.
Эти сервисы стали популярными в Китае еще до вспышки коронавируса. По данным Trustdata, их услугами ежемесячно пользовались более 400 млн человек, а размер рынка составил 600 млрд юаней ($86,14 млрд) в 2019 г. Поэтому курьеры, развозящие еду на мопедах, стали привычным явлением на улицах китайских городов. Но сейчас их работа стала крайне важной и опасной, ведь они каждый день рискуют заразиться сами.