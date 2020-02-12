Коронавирус превратил китайских курьеров в героев

Эти сервисы стали популярными в Китае еще до вспышки коронавируса. По данным Trustdata, их услугами ежемесячно пользовались более 400 млн человек, а размер рынка составил 600 млрд юаней ($86,14 млрд) в 2019 г. Поэтому курьеры, развозящие еду на мопедах, стали привычным явлением на улицах китайских городов. Но сейчас их работа стала крайне важной и опасной, ведь они каждый день рискуют заразиться сами.