Почему сталелитейные компании очень мало заработали в прошлом году

Плохие финансовые показатели металлургов объясняются падением цен на сталь и ростом на металлургическое сырье, приводит пресс-служба НЛМК слова вице-президента по финансам Шамиля Курмашова. К ноябрю 2019 г. мировые цены на горячекатаный рулон на условиях отгрузки в черноморских портах упали на 15,5% до $396 за 1 т, а на железную руду в Китае выросли на 25% до $89. «Северсталь» и ММК также связывали слабые финансовые результаты с неблагоприятной рыночной ситуацией – снижением цен на продукцию и замедлением деловой активности на основных рынках сбыта.