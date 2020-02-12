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Почему сталелитейные компании очень мало заработали в прошлом году

Это может привести к снижению дивидендных выплат
Полина Трифонова
Падение спроса и цен на сталь в 2019 г. не помешало крупнейшим сталелитейным компаниям России объявить щедрые дивиденды /Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие сталелитейные компании России – НЛМК, «Северсталь», ММК сократили в 2019 г. производство стали на 7%. У всех трех снизились выручка, EBITDA, чистая прибыль и рентабельность. 12 февраля отчетность за прошлый год опубликовал НЛМК. Ранее это уже сделали «Северсталь» и ММК. На три компании приходится почти 56% производства стали в России.

Плохие финансовые показатели металлургов объясняются падением цен на сталь и ростом на металлургическое сырье, приводит пресс-служба НЛМК слова вице-президента по финансам Шамиля Курмашова. К ноябрю 2019 г. мировые цены на горячекатаный рулон на условиях отгрузки в черноморских портах упали на 15,5% до $396 за 1 т, а на железную руду в Китае выросли на 25% до $89. «Северсталь» и ММК также связывали слабые финансовые результаты с неблагоприятной рыночной ситуацией – снижением цен на продукцию и замедлением деловой активности на основных рынках сбыта.

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