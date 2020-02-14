Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»
Выручка «Яндекса» в 2019 г. выросла по сравнению с годом ранее на 39% до 175,4 млрд руб., сообщила компания. Это немного медленнее, чем росли доходы «Яндекса» в 2018 г., – плюс 41%.
Маржинальность этого бизнеса по EBITDA, напротив, немного снизилась – с 31% в 2018 г. до 29,1% в 2019 г. Показатель EBITDA увеличился на 29% до 51 млрд руб. Эти цифры не учитывают совместный бизнес «Яндекса» и Сбербанка – «Маркет».
«Яндекс» прогнозирует, что в этом году темпы роста его доходов заметно снизятся – до 22–26%. Причины такого возможного снижения в сообщении компании не приводятся.
Основную часть денег «Яндекс» продолжает зарабатывать на размещении рекламы на собственном сайте и на площадках партнеров.
Но уже 34% выручки компании в отдельно взятом IV квартале пришлось на доходы, не связанные с рекламой, а именно – на доходы от агрегации перевозок такси, платной подписки на музыку и сериалы и т. д. Так, на «Яндекс.Музыку» уже подписано 3,1 млн человек, уточнила компания.
Самый большой нерекламный сегмент «Яндекса» – такси. Компания запустила сервис заказа такси в 2011 г. в Москве. Сейчас такси через «Яндекс» можно заказать более чем в 1000 городов России и в 18 других странах, с компанией сотрудничают 700 000 водителей. Выручка «Яндекс.Такси» в 2019 г. выросла на 98% до 38 млрд руб., это 22% всех доходов «Яндекса». Это включает доходы не только от перевозок, но и от сервисов компании, связанных с доставкой еды, – «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Шеф».
Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки». При этом «Яндекс» развивает и собственные похожие продукты, добавляет представитель компании, – так, суточная аудитория «Дзена» в декабре 2019 г. составила 13,4 млн человек, что на 40% больше, чем годом ранее.