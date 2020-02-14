Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Самый большой нерекламный сегмент «Яндекса» – такси. Компания запустила сервис заказа такси в 2011 г. в Москве. Сейчас такси через «Яндекс» можно заказать более чем в 1000 городов России и в 18 других странах, с компанией сотрудничают 700 000 водителей. Выручка «Яндекс.Такси» в 2019 г. выросла на 98% до 38 млрд руб., это 22% всех доходов «Яндекса». Это включает доходы не только от перевозок, но и от сервисов компании, связанных с доставкой еды, – «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Шеф».