Как многодетная домохозяйка стала миллионершей и партнером Shiseido
Тиффани Мастерсон не стремилась завести собственный бизнес – ей нравилась жизнь домохозяйки, растящей четырех детей. Все случилось как-то само. В 2012 г. ей пришла в голову идея создать линию косметики, в 2014 г. начались первые официальные продажи Drunk Elephant, а в октябре прошлого года рынок облетела новость: одна из старейших косметических компаний мира – Shiseido Group поглощает Drunk Elephant, заплатив $845 млн. 50-летней Мастерсон достанется из этой суммы около $120 млн (оценка Forbes). Но это не значит, что за прошедшие годы она превратилась в бизнес-леди, которую домашние видят только по выходным – и то, если повезет. Как ни удивительно, она построила многомиллионный бизнес, продолжая вести жизнь домохозяйки.
Рождение нового плана
Мастерсон с юных лет твердо знала, к чему стоит стремиться. «Моя мама сидела дома, у нее было четверо детей, и я хотела того же», – говорила она интернет-изданию Fashionista. «Когда я окончила университет, у меня было единственное желание: выйти замуж и завести детей», – повторяла она журналу Vanity Fair.
Она отучилась в Техасском университете, немного поработала в небольшой софтверной фирме и, как и планировала, вышла замуж. За пять лет у пары родилось четверо детей. А когда младшая пошла в детский сад и половина дня наконец-то оказалась свободной, Мастерсон захотелось разнообразия в жизни и денег. Сначала она решила открыть собственное дело. Первым пришло в голову разбирать чужие кладовки – выкидывать всю дрянь, заменяя ее полезными вещами. Дело не выгорело. Не сработала и следующая идея – попробовать силы в доставке домашних фрикаделек и лазаньи.
Брат Мастерсон держал вместе с женой косметический магазинчик. Им предложили стать эксклюзивным дистрибутором в Северной Америке чудодейственного косметического карандаша из Малайзии. Торговец не заинтересовался, но рассказал о предложении всей родне. Неожиданно идеей загорелся деверь Мастерсон из Колорадо – и в 2009 г. она стала дистрибутором марки в родном Хьюстоне.
Сетевой маркетинг ей понравился, и Мастерсон начала подрабатывать еще на один бренд.
В поисках чуда
Мастерсон уверяет, что с детства искала чудо-продукт, который решил бы ее проблемы с кожей. Искала, но не находила даже среди дорогих средств: «Ничего не помогало, а если и помогало, то ненадолго». Она пробовала на себе все, что продавала: записывала результат, сверяла, какие вещества входят в состав того или иного средства, узнавала, какую роль они выполняют.
Прошло два года. Мастерсон выявила «подозрительную шестерку» – ингредиенты, на которые ее кожа плохо реагировала. Это эфирные масла, спирт, кремнийорганические соединения (силиконы),