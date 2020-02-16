Как многодетная домохозяйка стала миллионершей и партнером Shiseido

Тиффани Мастерсон не стремилась завести собственный бизнес – ей нравилась жизнь домохозяйки, растящей четырех детей. Все случилось как-то само. В 2012 г. ей пришла в голову идея создать линию косметики, в 2014 г. начались первые официальные продажи Drunk Elephant, а в октябре прошлого года рынок облетела новость: одна из старейших косметических компаний мира – Shiseido Group поглощает Drunk Elephant, заплатив $845 млн. 50-летней Мастерсон достанется из этой суммы около $120 млн (оценка Forbes). Но это не значит, что за прошедшие годы она превратилась в бизнес-леди, которую домашние видят только по выходным – и то, если повезет. Как ни удивительно, она построила многомиллионный бизнес, продолжая вести жизнь домохозяйки.