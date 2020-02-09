«Shiseido Group не продает косметику – она делает людей красивее и счастливее»
Шесть лет назад акционеры Shiseido Group – одной из старейших косметических компаний мира – решились на смелый шаг: увидев, что продажи по всему миру перестали расти, а на домашнем японском рынке даже начали падать, они позвали в компанию варяга. И кого – производителя люксовой косметики возглавил «парень, который раньше продавал Coca-Cola», как характеризует себя сам Масахико Уотани. Но выбор оказался верным: под руководством Уотани компания, основанная в 1872 г., переродилась и расцвела.
Всего за несколько лет новый президент смог изменить и структуру, и культуру некогда разрозненной и иерархичной японской компании, прежние руководители которой пытались из Токио руководить бизнес-процессами на всех континентах, где Shiseido Group вела бизнес. Уотани создал региональные штаб-квартиры в Париже, Нью-Йорке, Шанхае и Сингапуре, руководители которых получили широкие полномочия. На трех основных континентах, где работает Shiseido Group, были организованы три центра компетенций, где разрабатываются новые продукты: в США – центр декоративной косметики, во Франции – парфюмерии, в Японии – средств по уходу за кожей. С 2014 г. инвестиции в НИОКР Shiseido Group в абсолютных цифрах выросли в несколько раз, а в прошлом году в Иокогаме появился Глобальный инновационный центр (GIC), где компания проводит долгосрочные исследования.
Уотани решил, что в первую очередь Shiseido Group должна развиваться за счет естественного роста, но и от поглощений и контрактов с новыми марками компания не отказывается: приобрела бренды Laura Mercier, ReVive, подписала многолетний контракт на производство парфюмерии и косметики под маркой Dolce & Gabbana, а в октябре 2019 г. заключила сделку года на косметическом рынке, купив один из самых горячих американских брендов – Drunk Elephant.
46 000 сотрудников Shiseido Group поверили в путь, который им предлагает новый президент, в результате план Уотани по росту доходов и прибыли Vision 2020 был выполнен на два и три года раньше срока.
Приняв корреспондента «Ведомостей» в токийском офисе Shiseido Group, Уотани рассказал, как 148-летняя компания будет развиваться дальше.
– (Смеется.) Теперь вы договаривались с Токио через Париж – это объективно сложнее. Если вы имеете в виду корпоративную культуру компании, то с тех пор она стала еще более глобальной и динамичной. Но по моим стандартам месяц на принятие такого решения – это слишком много.
– Очень-очень долго.
Как преодолеть сопротивление
– Когда я возглавил эту компанию в 2014 г., ее дела, по правде говоря, шли не очень хорошо. Я объявил, что моя миссия – изменить компанию, сделать ее глобальной и успешной.
Но представьте себе солидную японскую компанию со 140-летней историей, гендиректором которой вдруг стал парень, который раньше продавал Coca-Cola. Cопротивление было очень большим: должно быть, люди не верили в мои идеи, им не нравилось то, что я предлагаю... Честно: за всю мою карьеру я не встречал сопротивления подобной силы. Я понимал, что у людей есть вопросы и сомнения, начал встречаться с ними и объяснять, что я предлагаю и к чему предлагаю присоединиться. Объясняя, что главное в компании – это сотрудники, что все коллеги по всему миру должны иметь единые цели. Люди это восприняли. И энергия, с которой они включились в работу, – ключевой элемент в успешной реализации нашей стратегии Vision 2020.
Вторая причина – инвестиции. [До моего прихода] компания выделила на маркетинг $1 млрд на трехлетний период, я заявил, что эти инвестиции пересматриваться и сокращаться не будут. Люди это восприняли. И наши бренды – Shiseido, Cle de Peau Beautе, Nars и др. – начали расти.