Но представьте себе солидную японскую компанию со 140-летней историей, гендиректором которой вдруг стал парень, который раньше продавал Coca-Cola. Cопротивление было очень большим: должно быть, люди не верили в мои идеи, им не нравилось то, что я предлагаю... Честно: за всю мою карьеру я не встречал сопротивления подобной силы. Я понимал, что у людей есть вопросы и сомнения, начал встречаться с ними и объяснять, что я предлагаю и к чему предлагаю присоединиться. Объясняя, что главное в компании – это сотрудники, что все коллеги по всему миру должны иметь единые цели. Люди это восприняли. И энергия, с которой они включились в работу, – ключевой элемент в успешной реализации нашей стратегии Vision 2020.