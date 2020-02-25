В России закрываются сахарные заводы
В сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с августа 2020 г. по июль 2021 г.) не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 000 т, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.
«Продимекс» и «Агро-инвест» уже сообщали о планах временно остановить производство на своих заводах. Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами, сообщила пресс-служба областного правительства. Сейчас работа завода приостановлена в связи с окончанием сезона, заверил представитель Россельхозбанка, возможна его продажа – у банка есть несколько запросов от профильных инвесторов. Будет ли завод работать в следующем сезоне, банк или покупатель актива решит с учетом рыночной конъюнктуры, сказал он. Россельхозбанк получил завод несколько лет назад в виде залога и возобновил его работу.