В России закрываются сахарные заводы

«Продимекс» и «Агро-инвест» уже сообщали о планах временно остановить производство на своих заводах. Товарковский сахарный завод информировал правительство Тульской области о планах остановить работу в связи с отрицательными финансовыми результатами, сообщила пресс-служба областного правительства. Сейчас работа завода приостановлена в связи с окончанием сезона, заверил представитель Россельхозбанка, возможна его продажа – у банка есть несколько запросов от профильных инвесторов. Будет ли завод работать в следующем сезоне, банк или покупатель актива решит с учетом рыночной конъюнктуры, сказал он. Россельхозбанк получил завод несколько лет назад в виде залога и возобновил его работу.