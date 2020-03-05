Туроператоры просят поддержки у Минэкономразвития и Минтранса

Ростуризм поддерживает турбизнес. Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса: ведомство готово предложить правительству перенести сроки выплат взносов туроператорами с апреля на июль. Также Ростуризм предложил отменить взносы в резервный фонд «Турпомощь» в этом году. Поддержал Ростуризм и обращение в Минтранс, Росавиацию и все авиакомпании с просьбой о возврате туроператорам средств, которые были выплачены авиакомпаниям за блоки мест в составе турпродукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах, если они были в туре. Ростуризм направит письма в страны, которых коснулись ограничения, с просьбой перенести брони гостиниц на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров, обещала Догузова. Письма уже направлены, уточнил источник в Ростуризме.