Туроператоры просят поддержки у Минэкономразвития и Минтранса
Ассоциация туроператоров (АТОР) обратится в Минэкономразвития и Минтранс с просьбой поддержать турбизнес из-за ситуации с коронавирусом, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Спрос по всем зарубежным направлениям упал на 25%, въездной турпоток за 2020 г. может снизиться на 15%, сокращается спрос и на туры по России, перечислила она.
Снижение не критично для крупных туроператоров, но под угрозой закрытия окажется около 30% маленьких и средних компаний, опасается Ломидзе. Вопрос не в размере туроператора, а в специализации, добавляет исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин: большие проблемы у туроператоров, ориентированных только на одно направление. Компании, работающие на въезд, на выезд и на внутренний туризм, предлагающие много направлений, в относительной безопасности: можно перераспределить поток.
Ситуация очень сложная, подтверждает представитель «Русь тура», специализировавшегося на Китае: «Стараемся срочно открывать новые направления».
27 млрд руб.
в такую сумму оценивает АТОР потери от аннуляции туров
Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 г. в Китае. Из-за угрозы распространения вируса 24 января Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Китай, а 27 февраля прекращены продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с участившимися там случаями заражения коронавирусом. Срок действия этих рекомендаций не определен. В мире заражено более 96 000, умерло более 3300 человек.
По предварительным оценкам АТОР, потери туроператоров от всех запретов и ограничений на продажу туров уже превышают 27 млрд руб. и могут вырасти еще. Ассоциация приводит данные опроса в профессиональной группе турагентов в Facebook – Radio Trave. Руководители и менеджеры 410 турагентств со всей России сравнили продажи за последнюю неделю февраля с прошлогодними. 59% из них сообщили, что продажи прекратились, 23% пожаловались на падение на 70–80%, 12% отметили сокращение продаж минимум вдвое.
В письме, которое АТОР готовит к отправке в Минэкономразвития, ассоциация предлагает комплекс мер, которые должны помочь турфирмам пережить кризис. Например, вернуть туроператорам взносы в фонды ассоциации «Турпомощь». Туроператоры в сфере выездного туризма обязаны вносить средства в фонды персональной ответственности и в общий резервный фонд «Турпомощи», которые в чрезвычайных ситуациях могут быть использованы для возвращения туристов из-за рубежа. Это не сильно спасет ситуацию, но это была бы хоть какая-то помощь, говорит Ломидзе. Также, по ее словам, нужно ввести мораторий на эти платежи – срок очередного взноса уже в апреле.
27 млрд руб.
в такую сумму оценивает АТОР потери от аннуляции туров
Второе письмо будет направлено в Минтранс: туроператоры просят содействия в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров.
Ростуризм поддерживает турбизнес. Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила уменьшить финансовую нагрузку на туроператоров из-за коронавируса: ведомство готово предложить правительству перенести сроки выплат взносов туроператорами с апреля на июль. Также Ростуризм предложил отменить взносы в резервный фонд «Турпомощь» в этом году. Поддержал Ростуризм и обращение в Минтранс, Росавиацию и все авиакомпании с просьбой о возврате туроператорам средств, которые были выплачены авиакомпаниям за блоки мест в составе турпродукта по Китаю, Италии, Ирану и Южной Корее, а также на внутренних перелетах, если они были в туре. Ростуризм направит письма в страны, которых коснулись ограничения, с просьбой перенести брони гостиниц на более поздний срок, когда будет возобновлена реализация туров, обещала Догузова. Письма уже направлены, уточнил источник в Ростуризме.
Минэкономразвития прорабатывает возможные меры поддержки, сказал его представитель. Минтранс пока не получал таких писем, сказал его представитель, а вопросы о возврате средств за билеты от отмененных туров он переадресовал в авиакомпании.