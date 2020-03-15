Электротехническое оборудование дорожает из-за ослабления рубля

Строительные компании пока не получали уведомления от поставщиков электрооборудования о повышении цен, говорит управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Но, по его словам, отрасль готова к тому, что это произойдет и коснется также инженерного оборудования и отделочных материалов. «Мы ожидаем, что повышение в общей массе приведет к удорожанию себестоимости строительства на 5–7%», – сказал он. Для отрасли это некритично. На стоимость недвижимости для конечных покупателей большее влияние оказывают ипотечная ставка, динамика спроса и макроэкономические показатели, указывает директор по проектированию ГК «Гранель» Наталья Полушина.