Электротехническое оборудование дорожает из-за ослабления рубля
Российский производитель электрооборудования компания TDM Electric с 11 марта повысила базовые цены на некоторые категории в связи с «резким ростом курсов иностранных валют к рублю», указано на ее сайте. В среднем продукция подорожает на 10%. Компания и раньше планировала повысить цены примерно на 6%, но из-за скачка курса скорректировала прайс-лист.
Об изменении цен из-за конъюнктуры рынка заявила и российская IEK. Компания не ответила на запрос «Ведомостей». Представители швейцарско-шведской ABB и китайской Andeli сообщили, что пока решения не приняли, но следят за ситуацией. Французские Schneider Electric и Legrand отказались от комментариев. Но представитель одной из дистрибуторских компаний сообщил, что Schneider планирует скорректировать цены, а Legrand и ДКС (Россия) «в паузе». Часть поставщиков электрооборудования уже меняли цены на отдельные товары в начале года из-за роста стоимости сырья и компонентов и приостановки производства в Китае.
В течение недели производители электротехники повысят цены в среднем на 7–10%, сообщил коммерческий директор Российской ассоциации электротехнических компаний Виктор Свинцов. В ассоциацию входят 16 дистрибуторов электротехнической продукции, сотрудничающих с 32 компаниями-производителями. Рост цен коснется средне- и низковольтного оборудования. Это, например, автоматы-переключатели, шкафы распределения энергии или системы автоматизации. Они используются для распределения электроэнергии и управления напряжением в зданиях. «Это оборудование большей частью делают в Китае, соответственно, цена напрямую зависит от курса доллара», – говорит Свинцов. По его прогнозам, возможна вторая волна роста цен – еще примерно на 5%.
Рынок электротехнического оборудования очень большой и сильно сегментированный. Старший директор АКРА Максим Худалов оценивает его объем в 500–600 млрд руб. Львиная доля приходится на производство турбин, высоковольтного энергетического оборудования, сетераспределительных устройств. Это то, что делается на заказ под крупные проекты промышленных, сетевых и генерирующих компаний, поэтому колебания курса здесь заметят не скоро. Например, инерционность отрасли производства паровых турбин составляет от трех до шести месяцев после наступления рыночных событий, пояснили в одном из таких производителей – компании «Ротек».
500-600 млрд руб.
во столько АКРА оценивает рынок электротехнического оборудования
«Изменение курса рубля никак не отразится на уже заключенных контрактах, так как цена фиксируется на этапе подписания договоров, за исключением случаев, предусмотренных условиями контракта», – говорит представитель производителя трансформаторов в России «Сименс трансформаторы». Что касается будущих проектов, то завод в значительной мере зависит от политики локальных поставщиков. «Доля импортных комплектующих у нас составляет около 10%», – добавил он.
На другую, торговую, часть рынка электрооборудования приходится оценочно 60 млрд руб., говорит Худалов. Это полтора десятка компаний – не только производители, но и организации, которые на заказ собирают системы электроснабжения. В этих «сборках» импорт составляет до 70%, отмечает эксперт. Клиенты таких компаний – небольшие предприятия, строители, сфера услуг.
Строительные компании пока не получали уведомления от поставщиков электрооборудования о повышении цен, говорит управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Но, по его словам, отрасль готова к тому, что это произойдет и коснется также инженерного оборудования и отделочных материалов. «Мы ожидаем, что повышение в общей массе приведет к удорожанию себестоимости строительства на 5–7%», – сказал он. Для отрасли это некритично. На стоимость недвижимости для конечных покупателей большее влияние оказывают ипотечная ставка, динамика спроса и макроэкономические показатели, указывает директор по проектированию ГК «Гранель» Наталья Полушина.
В ресторанном бизнесе эффект может быть более ощутимым, но тоже в комплексе. «Возможна и заморозка некоторых проектов, если начнется общий рост цен: не только на электрооборудование, но и на стройматериалы, оборудование для кухни, продукты», – сказал владелец сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов.