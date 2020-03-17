Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%
Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу. На это повлияли планы Саудовской Аравии нарастить добычу и бронирование судов для хранения дешевой нефти.
При этом аренда танкера на более короткие маршруты может быть еще дороже. По данным Tankers International, индийская корпорация Reliance Industries Ltd. зарезервировала супертанкер Princess Mary более чем за $400 000 в день. В начале апреля корпорация намерена перевезти нефть с Ближнего Востока на западное побережье Индии. Расстояние до Джамнагара, ключевого нефтеперерабатывающего центра на этом побережье, составляет около 1300 миль (более 2000 км), или 4–5 дней пути, отмечает агентство. Владельцы судов могут настаивать на надбавках за такие маршруты, опасаясь пропустить бронирование на дальние расстояния, которое гарантирует высокий заработок в течение нескольких недель, объясняет Bloomberg.
Спрос на танкеры вырос, когда Саудовская Аравия и Россия, не сумев договориться о продлении ограничений добычи нефти, заявили о намерениях увеличить добычу сырья. Это обрушило цены на нефть. 16 марта нефть Brent торговалась на Лондонской бирже ниже $30 за баррель, но на следующий день вернулась на уровень около $31 за баррель. Краткосрочные цены на нефть настолько ниже, чем цены фьючерсов, что суда бронируют для хранения нефти на несколько месяцев, пишет агентство.