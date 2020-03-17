Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%

При этом аренда танкера на более короткие маршруты может быть еще дороже. По данным Tankers International, индийская корпорация Reliance Industries Ltd. зарезервировала супертанкер Princess Mary более чем за $400 000 в день. В начале апреля корпорация намерена перевезти нефть с Ближнего Востока на западное побережье Индии. Расстояние до Джамнагара, ключевого нефтеперерабатывающего центра на этом побережье, составляет около 1300 миль (более 2000 км), или 4–5 дней пути, отмечает агентство. Владельцы судов могут настаивать на надбавках за такие маршруты, опасаясь пропустить бронирование на дальние расстояния, которое гарантирует высокий заработок в течение нескольких недель, объясняет Bloomberg.