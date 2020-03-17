Производители растительного масла просят отложить новые нормы чистоты продукта
Масложировой союз России (объединяет компании, занимающие около 80% рынка) предложил Минсельхозу, как внедрять новый норматив содержания в маслах потенциально вредных веществ – глицидиловых эфиров, которые образуются во время рафинации и дезодорации растительных масел. «Ведомости» ознакомились с письмом. Представитель союза подтвердил его отправку, а представитель Минсельхоза – получение.
В семенах масличных культур содержатся вещества, которые при высоких температурах могут преобразовываться в глицидиловые эфиры, пояснил исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Международное агентство по изучению рака относит их к потенциальным канцерогенам. Роспотребнадзор указывал на их вред, особенно для детей.
В августе 2019 г. коллегия Евразийской экономической комиссии предложила изменить Технический регламент на масложировую продукцию, ограничив содержание глицидиловых эфиров во всех растительных маслах – не более 1 мг/кг. Союз в письме приводит диапазон содержания таких эфиров в рафинированном масле сейчас: от 0,3 до 10,5 мг/кг в пальмовом масле, от 0,01 до 2,1 – в подсолнечном, от 0,15 до 1,8 – в кукурузном и т. д.