Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Производители растительного масла просят отложить новые нормы чистоты продукта

Затраты отрасли на модернизацию они оценили в 30–50 млрд рублей
Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

Масложировой союз России (объединяет компании, занимающие около 80% рынка) предложил Минсельхозу, как внедрять новый норматив содержания в маслах потенциально вредных веществ – глицидиловых эфиров, которые образуются во время рафинации и дезодорации растительных масел. «Ведомости» ознакомились с письмом. Представитель союза подтвердил его отправку, а представитель Минсельхоза – получение.

В семенах масличных культур содержатся вещества, которые при высоких температурах могут преобразовываться в глицидиловые эфиры, пояснил исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Международное агентство по изучению рака относит их к потенциальным канцерогенам. Роспотребнадзор указывал на их вред, особенно для детей.

В августе 2019 г. коллегия Евразийской экономической комиссии предложила изменить Технический регламент на масложировую продукцию, ограничив содержание глицидиловых эфиров во всех растительных маслах – не более 1 мг/кг. Союз в письме приводит диапазон содержания таких эфиров в рафинированном масле сейчас: от 0,3 до 10,5 мг/кг в пальмовом масле, от 0,01 до 2,1 – в подсолнечном, от 0,15 до 1,8 – в кукурузном и т. д.

Вы видите 27% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.