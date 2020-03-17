Производители растительного масла просят отложить новые нормы чистоты продукта

В августе 2019 г. коллегия Евразийской экономической комиссии предложила изменить Технический регламент на масложировую продукцию, ограничив содержание глицидиловых эфиров во всех растительных маслах – не более 1 мг/кг. Союз в письме приводит диапазон содержания таких эфиров в рафинированном масле сейчас: от 0,3 до 10,5 мг/кг в пальмовом масле, от 0,01 до 2,1 – в подсолнечном, от 0,15 до 1,8 – в кукурузном и т. д.