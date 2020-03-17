Крупнейшие российские авиакомпании из-за коронавируса закрыли свыше 20% рейсов
Авиакомпании могут обанкротиться, признал руководитель Росавиации Александр Нерадько
Из-за коронавируса возникают риски банкротств авиаперевозчиков, заявил 17 марта руководитель Росавиации и первый замминистра транспорта Александр Нерадько. По его словам, причиной этого стали падающие доходы авиакомпаний из-за закрытия международных маршрутов одновременно с растущими расходами из-за ослабления курса рубля.
Речь сейчас идет о сохранении самой гражданской авиации, считает президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун. По его словам, так плохо авиации не было никогда.
Последнее крупное банкротство в российской гражданской авиации случилось в 2015 г. Тогда полеты прекратила вторая по величине авиакомпания – «Трансаэро».
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